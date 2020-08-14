首見綠委反對 基隆輕軌綜合規畫再議

聯合報 / 記者吳淑君侯俐安／連線報導
因為讓路給基隆輕軌，未來台鐵火車擬不進基隆站，引發基隆市民強烈反彈。圖／聯合報系資料照片
因為讓路給基隆輕軌，未來台鐵火車擬不進基隆站，引發基隆市民強烈反彈。圖／聯合報系資料照片

蔡總統送給基隆人的「大禮」—基隆輕軌，擬讓台鐵讓路，未來火車不進基隆站，引發基隆市民強烈反彈。基隆輕軌綜合規畫期末報告上月已完成，但交通部鐵道局提出的規畫版本，未將北宜高鐵、捷運民生汐止線影響考慮進去。原本支持興建基隆輕軌的民進黨立委蔡適應昨表態，該報告已「過時」，應暫停，不管是輕軌或台鐵，只要火車不進基隆站，他就反對到底。

據鐵道局規畫，基隆輕軌兩端分別是基隆旅運智慧大樓、南港車站。因八堵到基隆站間的路廊只能容納一種軌道運具，路權將讓給輕軌。此事上月經本報披露後，基隆市民強烈反彈，灌爆市長林右昌及民代臉書，也讓蔡適應態度轉變，開了綠營反對台鐵不進基隆站的第一槍，引發的政治效應勢必擴大。

蔡適應說，未來高鐵若延伸宜蘭，將根本改變用路人對東部幹線的需求，八堵以南台鐵路線容量有重新分配的可能，基隆輕軌作為疏解東部幹線運量的理由就不存在。另外，七月底北捷民生汐止線通過環評，又和基隆輕軌嚴重競合。蔡適應認為期末報告已「過時」，不具備可行性，北北基市長應一起溝通，擬出新版本再開公聽會。若兩個月後提出的仍是火車不進基隆站的原版本？蔡適應說，「那就不要做了啊，那個版本很爛！」

交通部說，基隆民眾習慣搭台鐵，但其實搭輕軌從基隆到南港花的時間跟台鐵差不多、班次也會更密集。且南港站是四鐵共構，有輕軌、捷運、台鐵、高鐵，高鐵又是始發站，會提供比原來台鐵更好的服務，將以兩個月時間，讓鐵道局與基隆市政府、居民溝通，加速完成綜合規畫。

消基會交通組副召集人李克聰說，高鐵若從南港直通宜蘭，八堵以南的軌道容量就空出來了，沒必要蓋基隆輕軌。

基隆輕軌 台鐵 蔡適應

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