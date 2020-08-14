政院拍板 滿18歲可租屋、辦卡、貸款

為十八歲公民權修憲鋪路，行政院會昨通過卅八項調降成年年齡的相關修法草案，成年年齡由廿歲下修為十八歲，最快二○二三年上路，修法也統一將男女可結婚年齡定為十八歲、訂婚年齡為十七歲，將包裹式送立法院審議。

政務委員羅秉成解釋，調降成年年齡，係因這是國際潮流，二○一八年日本也修法將成年年齡調整為十八歲；且過去民法與刑法的刑事完全責任年齡有落差，導致權責不相當，因此這次修法將之齊平，除另有特殊考量外，成年年齡基本上都調降為十八歲。

過往男性滿十八歲、女性滿十六歲但尚未滿廿歲前，若想結婚，須法定代理人同意，未來修法通過後，民眾十八歲就可以自主結婚，生活方面可自行租屋、買手機，也能申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司之發起人等。

但將上路的國民法官法仍規定，國民法官須年滿廿三歲；人工生殖法中，男女捐贈生殖細胞的最低年齡也維持在廿歲，未連動修法。

縱使新法施行後，其於修正施行前已取得的既有權益，例如撫卹金、遺屬年金、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等，亦保障持續享有至廿歲。行政院長蘇貞昌昨說，政府先盤點法律面，盼讓民眾覺得政府在修憲前已做好準備。

國民黨立委林奕華說，過去也曾提出相關草案，盼實施時程可再快一點。時力立院黨團總召邱顯智說，更重要的是要不要賦予十八歲以上成年人完整公民權。民眾黨團總召賴香伶說，修法須注意相關配套，及緩衝期長短。民進黨團書記長鍾佳濱說，修法將從與「成年」兩字有關的法條都下修，但還有卅幾部法是有標明成年「年齡」，須逐案來看，例如菸害防制法規定未滿廿歲不得抽菸，但又規定香菸不得售予「未成年人」，也就是說一旦國字部分修改通過，會變成十八歲可買菸、但不能抽菸的情況。