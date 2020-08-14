台南靠AI防登革熱 5秒辨識孑孓數

南部往年登革熱嚴重，台南市政府參與經濟部工業局「智慧城鄉生活應用發展計畫」，今年首創「AI登革熱防疫平台」，透過AI圖像辨識模型技術，辨識斑蚊孑孓速度只要5秒鐘，計算卵粒數精確度達95％，台南市長黃偉哲表示，AI科技助攻登革熱防疫，可節省傳統人工至少50％時間，有助噴藥等超前部署，讓防治效率跨進一大步，會將科技防疫經驗分享給其他縣市。

今年迄今台南市登革熱本土病例為0，境外也僅有5例，衛生局人員表示，蚊子卵粒很小，用肉眼計數不容易，過去數一個誘卵桶約要花5分鐘，準確度6、7成，現在只要手機拍照，系統5秒內即自動辨識積水處有無病媒蚊孑孓，計算誘卵桶的卵粒數只需15到20秒，並可直接上傳到雲端，有利大數據分析、快速進行防治噴藥。

台南市府與緯創資通、台灣微軟、美商寶蘊凌科網路科技合作打造「AI登革熱防疫平台」，寶蘊凌科創辦人謝源寶指出，採用100萬張以上孑孓影像及10萬張以上誘卵紙影像，建置AI圖像辨識模型，可達95％辨識精確度。

衛生局挑選10區、282個里使用誘卵桶監測病媒蚊指數，防疫人員每周2天定期拍照上傳雲端。

黃偉哲說，之前在病媒蚊高原期，重點區域共設置3252個誘卵桶，可收取6504張誘卵紙，每張誘卵紙取樣加上計數須花10分鐘，耗費大量人力及作業時間，且精準度較易有誤差，現在省下的人力資源可用在擴大檢疫區域，提供更全面的防護，未來會將科技防疫經驗分享給其他縣市。