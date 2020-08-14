國旅爆發 北、桃沒嘗到甜頭

儘管國旅爆發，但六都受惠程度不一。根據今年上半年的觀光旅館住房率統計，桃園市從一月的六成四，衰退到六月只有一成二，台北市六月也只有二成；台南、台中、高雄、新北則有成長，其中六月以台南市最佳，平均住房率為五成二。

根據住房率統計，一月疫情爆發前，六都平均住房率都有五、六成以上，其中以桃園市平均住房率六成四最高，但二月疫情爆發後，住房率一路下滑，三、四月間是旅館最慘的月分，住房率僅一、二成左右，北市最慘時更僅百分之九；五月疫情回穩，住房率開始回升。

台北市旅館商業同業公會理事長劉季強說，以北市來講，愈國際化的飯店，住房率情況愈糟，三倍券、國旅補助都是嘉惠到離島、東部，北市很少受惠，儘管七、八月住房情況好一點，但九月又可能下降，暑假後整體住房率恐只會更差。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，台北市有四萬房間，若衰退四成，等於每天空出一萬六千間房間，約少三萬人次旅客，全年換算下來，就少了一○九五萬人次，建議台北市政府提出多元行銷方案，爭取國人重回北市旅遊。

黃正聰呼籲觀光主管機關應先設定目標，再來想對策，鎖定不同客群推行銷方案，否則國際觀光客不來的營收缺口很難補起來。