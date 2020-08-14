陳建仁認同準備3月備用量…口罩搶購潮再起

擔心疫情再起，民眾再掀口罩搶購潮，連鎖通路「八分鐘搶光五萬盒」，許多人抱怨跑了許多家藥局，仍買不到實名制口罩，中央流行疫情中心統計，本期（七月卅日至八月十二日）每日平均銷售量為五五二萬片，比上期（七月十六日至七月廿九日）三五一萬片，等於每天增加兩百萬片。

彰化市一家連鎖通路昨天上午五點半就有人前往排隊等買口罩，還有人坐著輪椅、帶著小孩、牽著狗到場排隊，居民還自備椅子等待；有人說，需要盒裝口罩寄給國外親友，也有人表明想囤些貨以備不時之需。

社區藥局藥師柯明道表示，前副總統陳建仁日前稱家戶最好準備三個月的口罩備用量，新聞傳散後，實名制口罩賣得相當好，而盒裝口罩更是被掃光，許多人到超商、藥妝店、量販店等狂搶口罩。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒則表示，上個月民眾買盒裝口罩時，常指定花色、顏色，實名制口罩嚴重滯銷；但最近一周以來，購買盒裝口罩，已經不管花色，只要有現貨就買，每天兩百人次實名制口罩全都「賣光光」。

黃彥儒表示，目前盒裝口罩大缺貨，建議民眾至原本販售口罩的藥局試試手氣，因為存貨較充裕，至於新通路因為剛申請販售許可證，並無固定進貨廠商，較容易斷貨。

彰化張姓藥師指出，六月開始，實名制口罩需求量減少，一天的供給量有時三天才賣得完，口罩廠商也陸續釋出盒裝口罩讓藥局等通路銷售，他一天約賣五、六盒。但這兩周以來，實名制口罩成人二百份天天都賣光；在彰化工作的比利時工程師染疫後，當天進貨的四十盒口罩全數賣完，現在盒裝口罩又斷貨。