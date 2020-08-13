北榮用一滴血篩出聽損兒 出生7天就能完成初診

每1000個新生兒就有三到五人患先天性聽損，但常在聽力明顯異常，甚至到兒童語言發展與理解能力落後時才去看醫生，已錯過黃金治療時機。台北榮總醫師牛道明在科技部支持下，與國衛院研發一滴血基因檢測方式，嬰兒出生七天內可完成初步診斷。科技部表示，此檢測效率已優於世界一流醫學中心水準。

科技部指出，目前聽力篩檢流程缺乏其他臨床輔助指標，導致新生兒初篩陽性個案轉介率偏高。如何導入精準醫療模式，即早鑑定出帶有先天性聽損危險因子的高危險群，加速確診的效率與準確性，發展快速診斷與新式治療技術，是目前臨床上急需努力的目標。這不但能讓聽損兒盡早接受治療與復健，並提供個人化新式治療方式。

科技部表示，牛道明團隊平均可在新生兒出生後七天，初步確認是否罹患先天性聽損，超越國健署「三個月內確診、六個月治療」的建議期程。這項研發成果也可針對導致聽損成因，比如先天性感染，即早提供適當的藥物治療，避免不可逆的傷害，或按聽損基因突變位點的特徵，加速評估配戴助聽器或人工電子耳的流程，把握兒童聽損治療與聽力發展的黃金時機。