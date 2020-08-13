診查失智 高市大同醫院導入人工智慧

退化性腦病變「阿茲海默症」奪去許多人的健康與記憶，醫界研究發現，臨床一些不易查覺的症狀及肉眼無法判讀的缺失，借助人工智慧科技有機會及早診斷。高雄市立大同醫院攜手中山大學，整合中醫舌診、動態平衡、無線多頻道腦波及三維空間人臉辨識等研究項目，能及早診查失智症狀。

民眾患阿茲海默症後會逐漸破壞心智功能，失去記憶且改變人格，耗費許多健保資源，不只失去健康，也拖累家人。

高雄市立大同醫院記憶及老化中心主任楊淵韓表示，大同醫院記憶及老化中心收治約500名阿茲海默症病人，接受舌診、平衡系統偵測、三維空間人臉辨識系統及無線多頻道腦波檢查，彙整相關生理訊號進而評估，發現阿茲海默症病人腦部神經退化，腦波頻率變得較慢，腦部不對稱性及平衡功能也較健康人低，除記憶退化，運動及協調功能退化速度也快。

「找出潛在個案更重要！」大同醫院院長黃志富說，研究發現，失智症患者的子女罹患失智比例偏高，如果又合併三高慢性病及E型脂蛋白基因特異，日後也可能發展為失智症。

高雄大同醫院正推動「失智症成人子女研究計畫 」，希望能找到患者發病前的整合性生物標記，及早介入預防，延緩發病時程，也減少對家庭、社會的衝擊。