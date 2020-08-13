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織本主義游進東區 打造展覽實驗基地

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Weavism X Concept Store，把內部空間區分成6個區域，如同展覽空間一樣，既獨立又互相關聯。圖／Weavism提供
Weavism X Concept Store，把內部空間區分成6個區域，如同展覽空間一樣，既獨立又互相關聯。圖／Weavism提供

台灣時尚品牌織本主義（Weavism）以結合在地文化的設計為特色，先前陳時中部長在台南行時，無論身上穿的還是所背的虱目魚包，都是出自Weavism之手，因此爆紅。現在品牌更進駐東區，開設全新據點，不走傳統店面形式，反而打造出具實驗性的展覽基地。

雖然以虱目魚包走紅，但進駐東區後Weavism的野心更大，將新店面變成一個多功能的展覽空間，並取名為「Weavism X Concept Store」。把內部空間區分成6個區域，如同展覽空間一樣，既獨立又互相關聯，而且保留了大量先前房屋的樣貌，加入工業結構為裝飾，服裝、配件陳列其中，也形成了一道截然不同的風景。品牌創辦人陳璽年（Tony）也解釋了這樣的用意是希望不要侷限在某一個面向，像是Chill Zone的部分，在未來就會提供給會員可以休息聊天的區域，如同去到朋友家一樣的輕鬆親切。

不僅如此，Tony還自洗衣店獲得靈感，將可移動的層架運用成為店裝的一部分，讓空間有更多變化性。而店名中的X更象徵了無限的可能，所以每一個區塊都有著系列主題的服飾、配件。包括了近期成為打卡熱點的X-Park聯名商品，或是放置於Eco Zone採用環境友善素材製成的品項，以及因應疫情而生的Safe Zone也備有標榜可洗滌超過百次，仍保有抗菌效果的Terminator口罩等。當然喜歡虱目魚包或是台灣在地元素系列的人，則能在Fresh Zone看見陳時中部長所穿的黑面琵鷺花襯衫。所以這是一個充滿互動，各種可能的品牌概念場域。

Weavism進駐東區，開設全新據點，不走傳統店面形式，反而打造出具實驗性的展覽基地。圖／Weavism提供
Weavism進駐東區，開設全新據點，不走傳統店面形式，反而打造出具實驗性的展覽基地。圖／Weavism提供
抗菌耐洗口罩680元。圖／Weavism提供
抗菌耐洗口罩680元。圖／Weavism提供
Xpark 企鵝包1,480元。圖／Weavism提供
Xpark 企鵝包1,480元。圖／Weavism提供
黑面琵鷺花襯衫980元。圖／Weavism提供
黑面琵鷺花襯衫980元。圖／Weavism提供

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