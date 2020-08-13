織本主義游進東區 打造展覽實驗基地

台灣時尚品牌織本主義（Weavism）以結合在地文化的設計為特色，先前陳時中部長在台南行時，無論身上穿的還是所背的虱目魚包，都是出自Weavism之手，因此爆紅。現在品牌更進駐東區，開設全新據點，不走傳統店面形式，反而打造出具實驗性的展覽基地。

雖然以虱目魚包走紅，但進駐東區後Weavism的野心更大，將新店面變成一個多功能的展覽空間，並取名為「Weavism X Concept Store」。把內部空間區分成6個區域，如同展覽空間一樣，既獨立又互相關聯，而且保留了大量先前房屋的樣貌，加入工業結構為裝飾，服裝、配件陳列其中，也形成了一道截然不同的風景。品牌創辦人陳璽年（Tony）也解釋了這樣的用意是希望不要侷限在某一個面向，像是Chill Zone的部分，在未來就會提供給會員可以休息聊天的區域，如同去到朋友家一樣的輕鬆親切。