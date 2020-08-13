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快開學了！經濟部協調增產實名制幼幼口罩

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部配合中央流行疫情指揮中心調度，協調廠商增產幼幼口罩，並優先供政府徵用。 美聯社
經濟部配合中央流行疫情指揮中心調度，協調廠商增產幼幼口罩，並優先供政府徵用。 美聯社

開學季即將到來，適合2至4歲幼童的幼幼口罩需求增加，由於新冠肺炎疫情危機尚未解除，經濟部配合中央流行疫情指揮中心調度，協調廠商增產幼幼口罩，並優先供政府徵用。民眾可於口罩實名制的eMask口罩預購系統和四大超商預購幼幼口罩，每人每14天10片。

經濟部表示，幼幼口罩屬特定客群產品，自今年6月起開放部份銷售後，在通路端的鋪貨不像成人醫用口罩那麼普及，因此民眾不易隨處購得幼幼口罩。為確保實名制每人都買得到口罩，經濟部已經協調廠商，近期增加供應指揮中心至少80萬片幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片。

經濟部指出，目前適合2至4歲幼童的幼幼口罩、以及適合4至8歲兒童的小童口罩均可透過口罩實名制通路預購到，包括eMask口罩預購系統，或持健保卡至四大超商事務機預購。

口罩 疫情

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