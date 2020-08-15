LA NEW給足振興大禮遇 五千超值回饋大Fun送！

防疫解封之後，政府為了促進消費，除了三倍振興券外陸續發行了藝fun券、農遊券、動滋券等不同產業領域優惠券，旨在將振興券的價值再放大，幫助低迷的消費市場挹注提升買氣。

鞋業領導品牌LA NEW也搭上這波振興優惠，響應三倍券加碼與動滋券搭配使用，來店再加碼送總價五千元以上的超值折價券禮包，讓消費者來店體驗振興消費的多重省錢優惠。還可體驗科技量腳，挑好鞋之餘同步了解足部健康狀態，提供全家人最佳的選鞋方向。

LA NEW提出振興券大禮包，超值五千元回饋大Fun送！ 圖／LA NEW 提供

都會休閒鞋『透氣風暴2』散熱機能再升級，讓雙腳大氣呼吸不悶濕

LA ENW 去年與迪士尼【獅子王】電影版合作宣傳重磅推出以透氣舒適為設計核心，擁三項國際專利認證的「透氣風暴系列」，今年夏天再升級『透氣風暴2』鞋款，除了沿襲三專利四大透氣結構外，另外針對鞋內散熱機能再升級，加入鯊魚鰓透氣網布與看的見的熱導流大底結構，讓雙腳所產生的熱氣迅速的通過大底散熱氣孔與鯊魚鰓透氣網布排出，加速鞋內氣流循環，足部透氣舒適感再提升，為雙腳帶來極透氣、排汗的效果，全面強化雙腳透氣散熱機制，在悶熱潮濕的夏天，全面對抗炙熱！

透氣風暴2：散熱導流機能再升級讓雙腳大氣呼吸。售價4,380元。 圖／LA NEW 提供

振興加碼好禮抽，紓壓生活趣

即日起至8月31日，消費每滿三千元再享抽輝葉跑步機、按摩商品以及花蓮福容大飯店住宿券等紓壓多重好禮，送全家身心靈的全面紓壓享受，共同面對防疫新生活。

LA NEW 振興加碼好禮抽，紓壓生活趣。 圖／LA NEW 提供

疫情期間，LA NEW持續和政府一起穩健面對，除送防疫物資外，更秉持企業社會責任精神，捐贈醫護鞋給全台醫檢師，回饋辛勞的醫護人員；防疫新生活 響應振興三倍券，加碼超值回饋現折券與紓壓好禮抽，讓全家健康隨行，穩步向前。