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誰能花幾百萬換等待無價心臟？台大醫解析倫理難題

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
如果發現心臟功能正以超過正常老化的速度衰竭，有一天不移植心臟就會死，你願意在什麼時機讓心臟裝上心室輔助器？醫師說這是人性、倫理、經濟的難題。 圖／本報資料照
如果發現心臟功能正以超過正常老化的速度衰竭，有一天不移植心臟就會死，你願意在什麼時機讓心臟裝上心室輔助器？醫師說這是人性、倫理、經濟的難題。 圖／本報資料照

如果發現心臟功能正以超過正常老化的速度衰竭，有一天不移植心臟就會死，你願意在什麼時機讓心臟裝上心室輔助器？台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，這是人性、倫理、經濟的難題。

陳益祥表示，太晚才裝心室輔助器，延命效果打折扣，但多數人會撐到別無他法、生命只剩幾天或幾小時，才願意裝心室輔助器。另外，對某些人來說，買一個等待無價心臟的機會，幾百萬都算便宜，也有人負擔不起，只能祈禱符合健保給付條件。

陳益祥表示，心臟衰竭隨時間惡化，到嚴重末期必然需要心臟移植，但不可能變差時剛好就有心臟捐贈，在此之前，必須由暫時性的體外生命支持系統，幫助病人存活，等到有心臟可移植那天來臨。另外，由於心臟是全身重要器官的血液循環馬達，如果等到其他器官都連帶出現問題，預後也會比較不好。

陳益祥說，暫時性的體外生命支持系統包括葉克膜和心室輔助器，可為醫病雙方爭取時間。葉克膜是最緊急時使用，如果病人醒來，醫師就有機會考慮放短期或長期心室輔助器，心室輔助器可為病人等待心臟移植爭取更多時間，又分為短效型和長效型。

根據台大醫院2009年到2019年統計，葉克膜可以為嚴重心因型休克的病人爭取到三成的活命機會，這些病人又有兩成可以轉置心室輔助器，當中超過六成能夠成功進行心臟移植。

台大醫院器官移植護理師曹傳怡表示，台大醫院為患者裝置心室輔助器已25年，輔助器可支持病人增加運動、養好體力、調整營養，生活品質變好，心情更多正能量，移植成功率也會提高。

陳益祥表示，當使用葉克膜的病人醒來，通常會先用短效型心室輔助器。大約三年前開始，短效型心室輔助器不需事前審查，健保給付一台大約四十萬元，缺點是病人不能出院，生活品質不好。如果住院期間一直等不到心臟，要考慮換成長效型心室輔助器，不過因為一台要價四百多萬元，健保要事前審查。

陳益祥說，針對嚴重心因性休克的病人，死亡率高達五成，所以健保不給付。對於無法斷離強心劑或使用強心劑仍無法穩定的病人，安裝心室輔助器手術的死亡率達二成，但安裝成功後，長期來說相當安全，發生中風後遺症的機率僅千分之幾，這部分健保有給付。

「醫師的底線是希望病人活，健保是希望用最少的錢讓最多人活。」陳益祥表示，去年十月開始，健保願意以事前審查方式給付長效型心室輔助器，在此之前，回家等心等好幾年、甚至決定一輩子使用心室輔助器的的病人，都全額自費，台大醫院過去25年來已經執行過許多例。

有美國華僑回台，一下飛機就心臟病發，全自費就醫、裝好長效型心室輔助器後返美，今年70幾歲了，身體還很好，確診新冠肺炎也沒事；有80幾歲老人家不等換心，自費換心室輔助器，決定就這樣用到生命終點。還有50歲男性自費使用之後，適應良好，兩度放棄移植機會，決定與輔助器共存，至今七年，是台大目前裝心室輔助器最久的病人。

陳益祥透露，台灣兩年後可能會有全人工心臟，讓心臟嚴重受損、裝心室輔助器也無效的病人，有機會換人工心臟再等移植，一顆大約900萬。對於付得起的人，當然願意花900萬買一個續命、等待無價心臟的機會。不過對於醫師來說，不論是做多昂貴的心室輔助器安裝手術，手術技術的給付都是一樣的，醫師並不因此賺更多錢，很多民眾都有所誤會。

台大醫院心臟移植團隊的葉克膜專家王植賢表示，在有限資源下，或許健保應該要考慮調整給付結構為「保大不保小」。心臟這個器官，功能沒有就是沒有了，如果不是葉克膜和心室輔助器，很多人根本沒有機會被列上移植等待名。「國家資源的分配是看一個森林，我們醫師是看一棵樹、一個家庭，」王植賢說，醫師最大的希望就是人不分貧富貴賤，可以活得下來、走著出院，過著接近正常人的生活。

台大醫院 健保 葉克膜 器官捐贈

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