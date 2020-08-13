快訊

19間口罩銷售通路一次看！周五10點搶潮橘特殊色

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還抓台灣黑熊宰來吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老媽揹兒看診付帳超麻煩 醫界行動支付女性用最多

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
調查顯示，女性使用醫指付比率高於男性，特別是媽媽，帶小孩看小兒科或是婦產科時使用，可減少現金交易風險以及等候繳費逗留於醫院的時間。圖／高雄附醫提供
調查顯示，女性使用醫指付比率高於男性，特別是媽媽，帶小孩看小兒科或是婦產科時使用，可減少現金交易風險以及等候繳費逗留於醫院的時間。圖／高雄附醫提供

大醫院人山人海，即使有自動繳費機仍擠得水洩不通，三年前醫界推出行動支付APP「醫指付」，至今已累積43萬名會員，每個月交易可達3.6億元。今年遇上新冠肺炎疫情，行動支付也減少現金支付以及逗留醫院的時間，降低感染風險，私立醫療院所協會調查，使用「醫指付」以女性為主，特別是媽媽，小兒科、婦產科就診者使用最多。

私立醫療院所秘書長吳明彥表示，健保每年交易金額約五千億元，平均每個月交易超過四百億，行動支付推動三年，每月交易金額占健保整體金額不到百分之一，未來仍有很大的成長空間。

今年舉辦「醫指付行動支付提升成果改善競賽」，由高醫附醫、高雄長庚、林口長庚依序拿下前三名。吳明彥表示，前三名有二名集中在高雄，主要是高雄積極推動行動支付，根據調查，使用醫指付的民眾型態，以女性為大宗，占59.8%、男性40.2％，年齡集中在31歲到50歲，占39.6%，其次分別是20歲以下及51歲到60歲。

吳明彥表示，醫指付受女性喜歡，主要是就醫型態所致，女性使用的支付項目以小兒科、婦產科為主，特別是小兒科，可能是媽媽帶著孩子就診，大包小包，還得臨櫃結帳，耗時耗體力，因此行動支付出爐後，大幅改善媽媽們的負擔。

醫指付付費金額以500元以下件數最多，占54.7％，10萬元以上最少，占0.8％，不過，光是今年六月，使用醫指付支付最高額的醫療金額單筆為137萬多元，吳明彥表示，高額醫療費用若使用行動支付，可減少臨櫃領現金的不便。

吳明彥表示，行動支付是未來趨勢，能減少臨櫃人員、設置自動繳款機的經費等，未來希望每月交易金額突破10億，目前加入醫院以私立醫院及中大型公立醫院為主，小型公立醫院尚未加入，診所也因為沒有收信用卡尚未加入，將積極爭取讓全台醫院都能接受行動支付。

健保 婦產科

延伸閱讀

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

醫療行動支付 降低接觸感染風險 累積43萬人註冊

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

新北推河濱自行車租借 用行動支付還可抽腳踏車

相關新聞

快開學了！經濟部協調增產實名制幼幼口罩

開學季即將到來，適合2至4歲幼童的幼幼口罩需求增加，由於新冠肺炎疫情危機尚未解除，經濟部配合中央流行疫情指揮中心調度，協...

誰能花幾百萬換等待無價心臟？台大醫解析倫理難題

如果發現心臟功能正以超過正常老化的速度衰竭，有一天不移植心臟就會死，你願意在什麼時機讓心臟裝上心室輔助器？台大醫院心血管...

雙北等10縣市大雨特報 下班注意瞬間大雨

下班注意，中央氣象局今天下午5時25分針對雙北等10縣市發出大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨

桃機解禁後轉機客增加了！ 東南亞往返美加最多

桃園國際機場統計，6月25日重新開放旅客來台轉機至今，旅客數不到1萬人次，但最近明顯增加，仍以東南亞往返美國及加拿大最多

低氣壓影響 14日到15日天氣較不穩定

中央氣象局今天表示，14日及15日受到低氣壓影響，天氣較為不穩定，迎風面東半部跟恆春半島有局部陣雨跟雷雨，其他地區則是以...

因接觸太極而改變一生 張錫獨家健康養生術大公開

說起武術，不得不說起一直以來就熱愛武術的張錫在就學時期的故事，當時在高中畢業就選擇校園腹地廣大適合練功的台中東海大學，年僅十九歲的他，對習武幾乎可說是為之瘋狂的境界。

高雄市長補選周六登場 高鐵熱門訂位4時段曝光

高雄市長補選投票將於本周六(15日)登場，台灣高鐵公司不僅明天傍晚加開一班1851車次南下列車，今更發布新聞稿指出，截至...

織本主義游進東區 打造展覽實驗基地

台灣時尚品牌織本主義（Weavism）以結合在地文化的設計為特色，先前陳時中部長在台南行時，無論身上穿的還是所背的虱目魚...

台灣雕塑家作品新加坡展出 與天然景觀融為一體

台灣雕塑家李光裕銅雕作品首度赴新加坡濱海灣花園雲霧林展出，16件銅雕藝術不僅與雲霧林內的天然景觀融為一體，也猶如雕塑家的...

老媽揹兒看診付帳超麻煩 醫界行動支付女性用最多

大醫院人山人海，即使有自動繳費機仍擠得水洩不通，三年前醫界推出行動支付APP「醫指付」，至今已累積43萬名會員，每個月交...

老婆快外遇！練九九神功血管慘斷 醫讓5旬陽痿男重回16歲

男性若有勃起功能障礙時，誤信偏方，仍應尋求正確醫學管道治療。58歲的潘先生8年前床笫之事出現障礙，在許久未跟妻子恩愛下，...

特力屋8月15日起開賣口罩 限定4店販售10萬片

全球疫情仍嚴峻，加上境外移入確診案例逐日遞增，中央疫情指揮中心要求民眾進入8大公共場所必須戴上口罩，市場再現口罩搶購熱，...

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 周五10點搶潮橘特殊色

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。