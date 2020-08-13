老媽揹兒看診付帳超麻煩 醫界行動支付女性用最多

大醫院人山人海，即使有自動繳費機仍擠得水洩不通，三年前醫界推出行動支付APP「醫指付」，至今已累積43萬名會員，每個月交易可達3.6億元。今年遇上新冠肺炎疫情，行動支付也減少現金支付以及逗留醫院的時間，降低感染風險，私立醫療院所協會調查，使用「醫指付」以女性為主，特別是媽媽，小兒科、婦產科就診者使用最多。

私立醫療院所秘書長吳明彥表示，健保每年交易金額約五千億元，平均每個月交易超過四百億，行動支付推動三年，每月交易金額占健保整體金額不到百分之一，未來仍有很大的成長空間。

今年舉辦「醫指付行動支付提升成果改善競賽」，由高醫附醫、高雄長庚、林口長庚依序拿下前三名。吳明彥表示，前三名有二名集中在高雄，主要是高雄積極推動行動支付，根據調查，使用醫指付的民眾型態，以女性為大宗，占59.8%、男性40.2％，年齡集中在31歲到50歲，占39.6%，其次分別是20歲以下及51歲到60歲。

吳明彥表示，醫指付受女性喜歡，主要是就醫型態所致，女性使用的支付項目以小兒科、婦產科為主，特別是小兒科，可能是媽媽帶著孩子就診，大包小包，還得臨櫃結帳，耗時耗體力，因此行動支付出爐後，大幅改善媽媽們的負擔。

醫指付付費金額以500元以下件數最多，占54.7％，10萬元以上最少，占0.8％，不過，光是今年六月，使用醫指付支付最高額的醫療金額單筆為137萬多元，吳明彥表示，高額醫療費用若使用行動支付，可減少臨櫃領現金的不便。

吳明彥表示，行動支付是未來趨勢，能減少臨櫃人員、設置自動繳款機的經費等，未來希望每月交易金額突破10億，目前加入醫院以私立醫院及中大型公立醫院為主，小型公立醫院尚未加入，診所也因為沒有收信用卡尚未加入，將積極爭取讓全台醫院都能接受行動支付。