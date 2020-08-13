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老婆快外遇！練九九神功血管慘斷 醫讓5旬陽痿男重回16歲

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
許耕榕今同步舉行新書發表，分享他多年來致力鑽研男性陽痿手術的多項研究成果。記者簡浩正／攝影
許耕榕今同步舉行新書發表，分享他多年來致力鑽研男性陽痿手術的多項研究成果。記者簡浩正／攝影

男性若有勃起功能障礙時，誤信偏方，仍應尋求正確醫學管道治療。58歲的潘先生8年前床笫之事出現障礙，在許久未跟妻子恩愛下，感覺妻子似有「向外發展」的跡象，經試過坊間秘方、壯陽藥都無效，最後鼓起勇氣就醫，泌尿科醫師發現是陰莖血管滲漏導致，經「陰莖靜脈截除術」六小時治療後，潘先生重拾性福，覺得狀況「比16歲時還好！」

沒想到「性福」好景不常，潘先生三年前求好心切跑去練九九神功，但過程卻因練太重、一陣刺痛下，居然把手術接起的血管弄斷，只好再次進行手術，恢復往日雄風。

收治潘先生的中山醫院高階顯微血管重建中心醫師許耕榕表示，勃起功能障礙有許多種原因，其中陰莖靜脈滲漏是關鍵因素。男性陰莖正常勃起時，血液會經由陰莖動脈流入海綿體而充血膨脹，但若靜脈滲漏，血液會很快流出陰莖海綿體，導致不持久或陽痿。

而陰莖靜脈截除手術，就是把滲漏的靜脈截除或綁紮，讓血液不會從海綿體漏光。許耕榕說，而在先排除有特殊疾病及心因性的勃起功能障礙下，患者進行海綿體攝影檢查，即可診斷是否有靜脈滲漏狀況。

許耕榕舉例，陰莖靜脈滲漏「就好像一個茶杯杯底有漏洞，茶杯就不容易斟滿，當洞小的時候、多加點水可以彌補，如現在威而鋼類藥物做的事」，但是如果洞大一點，基本上拚命灌水也沒有用，還是要以陰莖靜脈截除手術修補滲漏。而此方式也比外國醫師手術時習慣用電燒止血，恐讓血管因灼傷組織而阻塞，使勃起功能受影響來的合適。

許耕榕今同步舉行《男性雄風再造解密》新書發表，分享他多年來致力鑽研男性陽痿手術的多項研究成果，許多醫師、他曾救治的患者都前來送花致意。

中山醫院高階顯微血管重建中心醫師許耕榕（左）表示，勃起功能障礙有許多種原因，其中陰莖靜脈滲漏是關鍵因素。記者簡浩正／攝影
中山醫院高階顯微血管重建中心醫師許耕榕（左）表示，勃起功能障礙有許多種原因，其中陰莖靜脈滲漏是關鍵因素。記者簡浩正／攝影
58歲的潘先生（右）床笫之事出現障礙，就醫時泌尿科醫師發現是陰莖血管滲漏導致，經手術治療後，潘先生重拾性福，覺得狀況「比16歲時還好！」記者簡浩正／攝影
58歲的潘先生（右）床笫之事出現障礙，就醫時泌尿科醫師發現是陰莖血管滲漏導致，經手術治療後，潘先生重拾性福，覺得狀況「比16歲時還好！」記者簡浩正／攝影

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