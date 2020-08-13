71公斤到56公斤 健身網紅：兩個我都很辣、超正

如果可以選擇，71公斤的你，和56公斤的你，你會喜歡哪一個？對擁有火辣身材的健身網紅張寶菱來說，這兩個都是她曾經有過的體重，但她的回答卻是｢兩個我都喜歡，因為不管是哪一個，我都覺得我很辣、超正！｣

IG上滿滿比基尼、翹臀照的張寶菱，不是一直都這樣有自信，7年前，她曾經是極度自卑、穿寬鬆衣服遮掩身型的女孩。

被傳統綁架的過往

她在女性健身社群｢有肌勵｣（https://business.facebook.com/udngirlpower）分享自己故事，感嘆台灣女生從小會在意身材，皮膚要白、腿要細、不能肉肉的，吃東西會被酸｢你這麼肉你還吃！｣

學生時期158公分的她，體重60公斤，被嫌太胖，她不斷跟體重糾結、掙扎，拼命節食算熱量，心理壓力很大，卻導致報復性的暴飲暴食，減肥宣告失敗，惡性循環卻從未停過。

strong is sexy的曲線美

直到7年前出了社會，在朋友影響下開始運動、健身，才發現其實歐美推崇的是｢曲線美，strong is sexy｣，她立志成為｢台灣的金卡達夏｣，肌肉量增多，體態逐漸改變，。

後來，她到澳洲打工旅遊，因飲食鬆懈關係，體重一度來到人生體重最高峰71公斤，但因持續運動，一周維持3-4次的重量訓練，身形仍然不錯，身旁的人更給予她很多的信心，她不再想用減肥來肯定自己的價值。

為了追求更健康的人生，她開始在澳洲自己烹煮食物，最喜歡橄欖油烤雞肉或鮭魚，吃健康食物、不忌口。

半年後，體重降低到56公斤，肌肉量仍維持，體脂維持在25左右，身形更挺、更有魅力，因為吃得開心，心靈滿足了，也比較不會暴飲暴食。

適合自己的健身方式

去年她返回台灣，摸索出適合自己的健身方式：

在運動部分，一周健身一到兩次，心理上的健康也要顧及到，真的覺得很累了就不要勉強，不要有罪惡感，累了就休息，但如果這次偷懶了，下次就會更用力訓練，練到滿。

飲食部分，她捨棄短期快速瘦身的減肥法，什麼都吃，但不會過量，以前會胖是因為太貪心，例如兩塊蛋糕都想吃，就一次吃兩塊，現在改為一次只點一塊，另一塊下次再來吃。

享受每個過程 更愛自己

如今的張寶菱，所到之處都是眾人目光焦點，但她沒有因自滿，反而更看淡一切。

她以自身故事，提醒大家｢很多人愛對別人下指導棋，但別人身材如何與你無關，別人要怎麼做也與你無關，別人怎麼做是對方的選擇，你不是對方。｣鼓勵大家勇於給身旁的人鼓勵、讚美，而不是透過貶低對方，來證明自己比較好。

張寶菱表示，你的身材不一定要符合社會主流，她沒有刻意減肥，或體重控制，只是單純的改變生活型態，只要時間累積得夠久，生活一點點改變，就可以堆疊起來，改變你的人生

問到是否害怕胖回70公斤？她大笑｢我70公斤也是很辣、超正啊！｣她喜歡兩個階段的自己，也鼓勵大家｢享受每個過程，愛自己多一點｣

｢有肌勵｣是女孩專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女孩肌力，也給女孩激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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