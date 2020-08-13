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2020精饌米獎台東米最大贏家！六獎項中囊括四項大獎

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
池上地區的米品質受到肯定，今年精饌米獎六個大獎中，池上地區米囊獲四大獎，池上多力米股份有限公司負責人梁正賢(左)表示，池上地區米分級計價，是農民追求品質的重要起始。記者彭宣雅／攝影
池上地區的米品質受到肯定，今年精饌米獎六個大獎中，池上地區米囊獲四大獎，池上多力米股份有限公司負責人梁正賢(左)表示，池上地區米分級計價，是農民追求品質的重要起始。記者彭宣雅／攝影

2020精饌米獎結果出爐，池上區域的米大獲全勝，在台灣好米組、台灣有機米組中大放異彩，一共六個獎項當中，來自台東池上地區的米，囊獲四個獎項，是今年精饌米大賽中最大贏家。

精饌米獎分為兩組，台灣好米組和台灣有機米組；台灣好米組冠軍為台東縣池上鄉農會正宗池農米、亞軍為壽米屋大橋頂級CAS越光米、季軍為富盛農經科技股份有限公司台東池上競賽履歷米。

另外，台灣有機米組冠軍為池上多力米股份有限公司的大地有機香白米、亞軍為台東縣池上鄉農會池農有機白米，季軍為陳加盛日品有機米。

池上多力米股份有限公司負責人梁正賢表示，民國92年開始，就與池上鄉農會一起用品質分級，池上米分為四級，用品質決定價格，品質計價，因此農民會有品質概念，制度導引人性，若不分級，好的米跟一般普通米一樣價錢，很難主動要求農民提升與分級，池上米等級分為四級，一級差40元，同樣的稻穀相差就差了240元。

梁正賢表示，池上米收購的最低價都比公糧收購的價格高，農民無需繳交公糧，用量計價，不是用質，池上米的品質能不斷提升，分級收購是個很重要的起始點。

多年來擔任評審的中華穀研所研究組組長蘇梅英表示，今年普遍參賽的稻米不均勻，上半年因為疫情關係，消費者搶米搶得很兇，比賽採樣是六月採的，是去年放超過一年的第1、2期的米，品質沒有一期新米好，今年普遍沒有去年競賽品質好。

中興大學園藝系退休教授陳宗禮表示，今年的參賽米，整體來說，品質好壞差異大，這其中包括米的新舊，吸水量多寡都有關係。

台東 農民 疫情

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