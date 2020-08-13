挽回消費者信心 雲林中醫師中藥商將簽自律公約

台中市發生因服用中藥導致重金屬中毒案件，雲林縣中醫師公會理事長黃上邦和中藥商同業公會理事長沈裕益，今天拜會衛生局長曾春美，公會將發起自律活動，挽回消費者信心。

家中經營中藥材的雲林縣議員邱世文指出，自從台中中藥鉛毒案爆發後，許多民眾購買中藥材時都會多問藥材來自哪一國，食用是否安全。

雲林縣部分中藥材行坦言，中毒案件發生後，生意略受影響。

黃上邦和沈裕益今天到雲林縣衛生局，與曾春美討論如何挽回消費者信心。

曾春美表示，自從台中發生因服用中藥導致重金屬中毒案件，衛生局稽查員已針對縣內中藥商等單位稽查，並跟店家宣導禁止使用禁藥，若查獲違法業者一律依法處辦。

根據雲林縣衛生局統計，過去3年已稽查1458件，未發現違規案件。

黃上邦和沈裕益在討論會上提到，公會將發起會員自律活動，請大家簽署自律公約，且再三保證會使用來源合格藥品，絕對不會使用禁藥。

沈裕益告訴中央社記者，台中鉛中毒案件為單一個案，大部分業者都是守法，且中藥材在邊境即有相關抽驗，所以市面所販售藥材相當安全，請消費者安心。