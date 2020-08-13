機車考照測騎士「危險感知」 新題庫最快今年底前上線

機車交通死傷案件頻傳，為了加強機車騎士危險感知、防禦駕駛觀念，以及實際上路遭遇狀況時如何即時反應，交通部公路總局建置的「機車危險感知教育平台」，強調機車騎士考照前，要先「看影片」。公路總局表示，現行總計30支情境體驗題庫影片，未來還將再新增35支「機車危險感知影片題庫」，包括變換車道不當、內輪差、大型車輛死角等，都將入題，希望可以藉此降低機車交通事故死傷率。

公總局去年4月正式推出「機車危險感知教育平台」，以機車騎士為第一視角，透過實況影片融入真實情境，讓機車騎士未來在行駛道路時，若遇到類似狀況時，可以盡早採取注意與行動，避免發生危險、降低事故機率。

現行題庫總計30支影片，主要都是防禦駕駛概念，包括騎車行經行人穿越道應減速慢行、前方施工狀況應多加留意等。

至於未來將新增的35支影片題目，則是以機車危險感知為概念，包括一般道路駕駛常遇到的大型車輛視野死角、內輪車、未依規定讓車、變換車道不當等。民眾在看影片時，會有點擊區、紅點提示供選擇，若影片點擊時間不對、未注意相關危險情況，螢幕都會出現警告。

公路總局台北市區監理所所長梁郭國表示，目前影片大致已拍攝完成，後續將邀集駕訓班駕駛學會做測試，預計最快今年底前就可以正式上線。

由於民眾申請考照，須先在平台完成測驗，才能預約考照，但測驗結果暫不列入考照成績，換句話說，即便沒有測試通過，還是可以考照。未來是否有可能強制規定要通過才可以報名，甚至是納入筆試成績？梁郭國說，會看實施後的各方意見再做評估。