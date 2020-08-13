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助聽器加這系統 重度聽損小男孩圓幫家人接電話的夢

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
小彥勛今年七歲，因為先天性重度聽力損失，因緣際會下媽媽帶著小彥勛參加「聽損兒童關懷體驗計畫」，藍芽助聽器讓小彥勛世界中的聲音更清楚，圖由左至右為彥勛媽媽、彥勛哥哥及彥勛。記者陳婕翎／攝影
小彥勛今年七歲，因為先天性重度聽力損失，因緣際會下媽媽帶著小彥勛參加「聽損兒童關懷體驗計畫」，藍芽助聽器讓小彥勛世界中的聲音更清楚，圖由左至右為彥勛媽媽、彥勛哥哥及彥勛。記者陳婕翎／攝影

小彥勛今年七歲，因為先天性重度聽力損失，即使帶著助聽器，幫忙家人接聽電話仍是難以觸及心願，因緣際會下媽媽帶著小彥勛參加「聽損兒童關懷體驗計畫」，藍芽助聽器讓小彥勛世界聲音更清楚，不只成為家中接電話小能手，哥哥也說每次和弟弟說話「不用再多說一次了。」

衛福部國健署統計，台灣新生兒先天性聽力損失發生率約為3‰至4‰，國內每年發現超過7百位聽損兒，先天性聽損孩子如能在出生3個月內診斷，於6個月大前就開始配戴聽覺輔具與接受聽語療育，將來就可以達到接近正常的語言和身心發展，兒童八成時間是在吵雜環境下聆聽。

北區聽力師吳政融表示，語言學習始於聆聽，聽損兒童帶著助聽器，透過教育部補助FM調頻麥克風系統，遠端聲音更清楚，但缺點是需加裝接收器及音靴，小小耳朵戴上笨重助聽器，降噪功能較差，噪音下語音辨識能力不佳，隨科技進步，聽力輔具融入藍牙技術。

「2020年聽損兒童關懷體驗計畫」共9名藍牙遠端麥克風系統助聽器兒童參與，經實際體驗與測試，對比FM，噪音環境下提升語音理解力達30%，只要電器用品可連結藍牙，助聽器無須加裝設備都能接訊號。手機開啟藍牙，藍牙助聽器就像變成藍牙耳機，雙耳接收聲音更清晰。

聽損高危險群如聽障家族史、母親懷孕期前3個月內感染德國痲疹或其他病毒性疾病、早產兒等。耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任杜宗陽提醒，若發現家中孩子反應、表達不佳，應儘快至醫院檢查，確認是否有聽損，並遵從醫師建議，儘早進行復健或配戴輔具，增加聽覺學習語言機會。

國健署新生兒聽力篩檢檢查費用由政府負擔，未滿3個月新生兒均可獲得補助，新生兒聽力篩檢是在出生後24-60小時即可於合約醫療院所做聽力初篩；若初篩未通過，應在出院前36-60小時進行複篩或是滿月前做複篩。

北區聽力師吳政融（圖）表示，語言學習始於聆聽，兒童八成時間是在吵雜環境下聆聽，藍牙遠端系統助聽器在噪音環境下提升語音理解力達30%。
北區聽力師吳政融（圖）表示，語言學習始於聆聽，兒童八成時間是在吵雜環境下聆聽，藍牙遠端系統助聽器在噪音環境下提升語音理解力達30%。

新生兒 語言 噪音

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