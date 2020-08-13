擔心中藥中毒？粉狀散劑色偏紅 用後四肢麻木建議送驗

台中市中藥材導致鉛中毒案越滾越大，全案檢調已介入調查。中醫師公會全聯會宣布與消基會合作，民眾若對中藥粉有疑慮，可委託消基會檢驗是否含鉛、汞、鎘重金屬，中醫師公會將補助50％的費用，最高可補助新台幣1750元。

中藥品質政策執行委員會主委張景堯表示，民眾就醫不論健保或自費藥材，都要請中醫師釋出處方箋；中醫師不可以「秘方」為由不提供，且藥單上面最好註明適應症狀，若未註明則可請教中醫師。

若是再不放心，可將拿到的藥物送驗。張景堯表示，除了衛生局協助檢驗，中醫師公會也委託消基會，民眾只要將中藥粉（散劑），附上醫療院所藥袋影本或就診收據影本，送至消基會總會（台北市大安區復興南路一段390號10樓之3）協助檢驗，由中醫師公會提供50％費用補助，補助自新台幣600元到新台幣1750元。

民眾至中醫院所看病拿的藥是否需要通通送驗？中醫師公會副理事長施純全表示，濃縮科學中藥或中藥材皆經過把關，若健保處方則完全不須擔心；若自費藥物，因「硃砂忌火」，通常中藥水煎劑不會摻有硃砂，也可初步排除，至於粉狀散劑若是顏色偏紅，且服用後有四肢麻木等不舒服症狀，則建議送驗。

中醫師公會理事長柯富揚表示，這次出問題遭點名的五寶散、天王補心丹等中藥處方，都非GMP的科學中藥製劑，而是醫師個人私下違法添加，截至目前五寶散有6張合法藥證、天王補心丹有185張，皆不含硃砂。

他也強調，這次風波是極少數醫師的違法行為，令人難過、憤怒，讓其他中醫師聲譽受損，甚至面對民眾質疑，是「尊嚴的侮辱」。柯富揚表示，已解除涉案醫師的理事職位，呼籲相關單位對涉案醫師「從重量刑決不寬貸」，同時簽署「用藥安全自律公約」自清，「請全國民眾再給中醫師一個機會」。