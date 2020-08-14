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九份人的Ｑ彈古早滋味！「阿柑姨芋圓」從雜貨店變身山城代表

聯合新聞網 / 食力Foodnext
芋圓成為九份特色美食，並且陸續有綠豆圓、地瓜圓等多樣化產品誕生。圖／食力foodNext
芋圓成為九份特色美食，並且陸續有綠豆圓、地瓜圓等多樣化產品誕生。圖／食力foodNext

九份的「阿柑姨芋圓」從雜貨店轉為專門販售芋圓，成為觀光客必去景點。圖／食力foodNext
九份的「阿柑姨芋圓」從雜貨店轉為專門販售芋圓，成為觀光客必去景點。圖／食力foodNext

撰文／《食力》編輯部

九份因座落在山上面朝大海，形成獨特的山城景緻，總是能吸引大批觀光客慕名而來，根據新北市觀光旅遊局統計，2019年水金九（水湳洞、金瓜石、九份）共有788萬5601人次到訪，佔新北市遊客人次比率13.46%，可看出九份從過往的沒落山城小鎮，搖身一變成為觀光旅遊熱點。

使九份如今成為觀光重鎮的推手，除了電影《悲情城市》、《神隱少女》帶動觀光旅遊熱潮，更重要的是九份的特色美食「芋圓」！許多饕客甚至會為了一嚐Ｑ彈的芋圓，特地造訪山城小鎮。

芋圓不止創造經濟效益，更成為當地老人家新休閒活動

其實九份並不產芋頭，九份文史工作室學者羅濟昆表示，九份之所以會開始出現芋圓，是因為當年《悲情城市》一砲而紅，帶動觀光人潮，當時九份第一間茶樓「九份茶坊」生意相當好，常常大排長龍，有位老先生看到茶樓生意如此好，看到排隊人潮的商機，於是開始做起新生意。

老先生一開始是把想法放在雞籠山腰盛產的「紫心蕃薯」上，但因為產地並沒有豐沛水源，必須要挑水，採收也需要挑扁擔去賣，此外在那時一斤的紫心蕃薯價格甚至高達60元，因此當時老先生才轉而使用芋頭、蕃薯，製作成芋圓，開起路邊攤。隨著人流漸多，許多人見老先生生意好，也紛紛投入芋圓的製作販售。

但芋圓除了為當地帶來巨大經濟效益外，也意外成為老人家們的新休閒活動。

過去許多老人家們晚上常聚在一起，怡情小賭四色牌。但芋圓作為台灣傳統點心，幾乎是所有老人家都會做的甜點，「芋圓商機」的崛起也讓老人家們晚上有了「搓芋圓」這項另類的休閒活動，紛紛「棄賭從商」。

芋圓商機意外成為當地耆老們另類的新休閒活動。圖／食力foodNext
芋圓商機意外成為當地耆老們另類的新休閒活動。圖／食力foodNext

「阿柑姨芋圓」柑仔店的回憶，由芋圓繼續延續！

九份知名的芋圓老店「阿柑姨芋圓」創立於1960年，至今已有60年歷史，走過一甲子的「阿柑姨芋圓」原本只是九份國小下方兼賣刨冰的雜貨店，殊不知刨冰生意愈來愈好，芋圓也受到許多人喜愛。

現在遊客們對阿柑姨的印象就是芋圓，但在當地民眾的回憶裡，阿柑姨有點像是國小福利社，是可以玩抽抽樂的柑仔店（雜貨店），主要是販賣給小朋友刨冰、糖果和紅豆粿、肉包等自製點心。

位於九份國小下方的「阿柑姨芋圓」，在當地民眾的回憶裡是販賣多樣商品的柑仔店。圖／食力foodNext
位於九份國小下方的「阿柑姨芋圓」，在當地民眾的回憶裡是販賣多樣商品的柑仔店。圖／食力foodNext

「阿柑姨芋圓」除了美味Ｑ彈的芋圓吸引觀光客外，同時望海雅座更是人們必訪「阿柑姨芋圓」的一大原因！吃著芋圓搭配上美麗的海景，對於遊客來說充分的體驗了山城九份的特色。

位於九份高處的「阿柑姨芋圓」，海景雅座搭配Ｑ彈芋圓是觀光客必到訪的景點之一。圖／食力foodNext
位於九份高處的「阿柑姨芋圓」，海景雅座搭配Ｑ彈芋圓是觀光客必到訪的景點之一。圖／食力foodNext

「阿柑姨芋圓」店長吳金枝透露，早年從阿柑姨店往下望左側是海景，右側是一層層由油毛氈加瀝青鋪成的黑色屋頂，俗稱黑紙厝，由於九份多雨，年年都要補鋪瀝青防水，正是應付山城氣候隔絕濕氣相當重要的素材，形成黑色聚落的獨特景致，只可惜如今的黑紙厝大多已被拆除了！

芋圓軟Q的關鍵，在於芋頭及澱粉比例！

現在的芋圓是由芋頭添加澱粉所製成，不過各家的芋圓吃起來口感還是不同，除了芋頭品質外，最大的差異來自於澱粉和芋頭的比例。像是「阿柑姨芋圓」，標榜以大量芋頭為主，少量太白粉為輔，沒有其他添加物，即便是合法添加的修飾澱粉也不用，才能讓芋圓呈自然芋頭色，且煮熟後一定要在2小時內食用完，否則原本軟Q有嚼勁的芋圓就會變硬；相反的，當芋圓掺的太白粉或其他澱粉占比越重，顏色會顯得越透明，若使用修飾澱粉的芋圓，即便放置24小時仍能維持軟Q口感。

「阿柑姨芋圓」也販售蕃薯圓，讓饕客在品嚐時有更多口感上的享受。圖／食力foodNext
「阿柑姨芋圓」也販售蕃薯圓，讓饕客在品嚐時有更多口感上的享受。圖／食力foodNext

芋頭富含大量營養！但食用時應避免飲用過多的水

芋頭是製作芋圓的關鍵精華，亦是多年生的植物，人們日常食用的部分是地下球莖，加上長於田間的芋頭已長出枝葉，所以無須擔心芋頭發芽的問題可放心食用。芋頭富含澱粉、蛋白質、膳食纖維、維生素Ａ、Ｂ群、鉀等多種營養素，具有助消化、促進腸道蠕動⋯⋯等功效，只是芋頭容易導致脹氣，腸胃道消化功能較差或是容易脹氣者應避免攝取；同時，在食用芋頭時，應避免喝過多的水，以免沖淡胃液，妨礙消化。

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【參考資料】

108年新北市遊客人數統計結果及分析報告

九份

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