「國家公園」桌遊融合生態知識與保育 不出門也能認識台灣最美的地方
生活在台灣非常幸運，擁有多座充滿特色的國家公園，能走入山林、親近生態。在疫情中，不出門也能體會台灣之美！2Plus桌遊設計與聯經出版攜手，將陳又凌暢銷繪本遊戲化，推出 「台灣最美的地方—國家公園桌上遊戲」 ，一開放預購就登上桌遊暢銷榜，很受歡迎。
義大利波隆那插畫獎得主陳又凌以《台灣地圖》《台灣最美的地方：國家公園地圖》等暢銷繪本擄獲大小讀者的心，如今繪本成功遊戲化。 「台灣最美的地方—國家公園桌上遊戲」 收錄了雪霸、陽明山、玉山、太魯閣、台江、墾丁、壽山等七座國家公園，每次遊戲，玩家可以選擇不同的地區公園，從遊戲的快樂中，細細品味摯愛的台灣。
陳又凌表示：「很開心繪本內容能夠改編、設計成桌遊，希望每位玩家、特別是親子玩家，在共玩、共讀的過程中能更認識台灣的自然生態。」
「台灣最美的地方—國家公園桌上遊戲」 除了結合陳又凌的繪本創作、呈現精緻可愛的風格，同時具有生態知識與環境保育理念，有教育意義。玩家扮演國家公園的守護者，蒐集並規劃遊戲的路徑，觀察山林，分享美麗的特色，並在適當的時機修復遊客帶來的環境汙染，讓國家公園的美好更能長存！
8月16日前在聯經、2PLUS、博客來、誠品網站，預購桌遊享限量加贈好禮：「足跡追憶海報」可張貼在隨手可及的地方，隨時計劃下一段探訪，在遊歷過最美的地方後，標記專屬於你的回憶，國家公園的足跡海報，將美好回憶收在眼前。
「木質台灣黑熊代表物」加贈一組台灣黑熊木頭米寶，讓可愛的台灣黑熊陪伴你一起國家公園旅行。
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