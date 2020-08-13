高雄市長補選周六登場 高鐵熱門訂位時段曝光
高雄市長補選投票將於本周六(15日)登場，台灣高鐵公司不僅明天傍晚加開一班1851車次南下列車，今更發布新聞稿指出，截至今天中午前，有四個時段旅客訂位較為踴躍，預售乘載率達70%，敬請尚未購票旅客可提早規畫行程，並盡量避開訂位踴躍時段。
高鐵表示，明天(14日)傍晚加開一班1851車次南下列車，即日起開賣；此外，以下有四個個時段訂位較為踴躍，分別是明天上午7時至9時以及晚間17時至20時間之南下車次，以及15日當天上午7時至9時間之南下車次，以及16日下午15時至20時間之北上車次。
高鐵公司強調，其他時段各車次均仍有空位可供旅客訂位，同時高鐵各車次均配置3-5節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。後續並將視每日運能調度狀況，機動加開全車自由座列車，以全力疏運旅客。
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