祭祖點心變搶手美食！「阿蘭草仔粿」傳承三代的手藝堅持
撰文／《食力》編輯部
草仔粿是清明時節祭拜祖先所用的小點心，最早在清朝時已有相關記載，其實草仔粿是閩南人的說法，客家人稱其為青團、艾糍粑，而這種各地都常見的美食，卻在九份大受歡迎，成為遊客訪問九份時必吃的美食！
草仔粿外皮Q彈、咀嚼時帶著淡淡草香，再搭配各種不同風味的內餡，鹹的像是菜脯米、筍絲，甜的像是紅豆等，滿足不同客群的需求，使得原本僅是清明節的祭祖點心，現已成為許多人喜愛的傳統小吃。
確保Ｑ彈口感！「阿蘭草仔粿」堅持使用老米
九份老店「阿蘭草仔粿」第三代傳人許智維透露，他們製作草仔粿好吃的秘方在於不添加太白粉，全是純糯米和在來米製作而成，並堅持使用逾1年的老米，以確保口感Q彈。
「阿蘭草仔粿」的歷史，第一代是從賣豆漿、油條和油蔥粿、芋粿巧等早餐起家。只是每逢清明節，許多礦工都會買草仔粿祭祖，看到顧客的需求，第一代老闆開始兼賣草仔粿，沒想到販賣之後大受好評，但因當時淘金風潮消退，九份漸漸沒落，於是第一代的商店也隨之關門大吉。
看到九份重生商機！二代返鄉創業一舉成名
直到因為電影《悲情城市》爆紅，九份觀光商機湧現，「阿蘭草仔粿」第二代返鄉創業，才開始專門經營草仔粿和芋粿巧。許智維也從長輩口中得知芋粿巧的名稱由來，他說：「芋粿是熱食。每到冬季天冷，有些礦工會將熱騰騰的芋粿放到口袋裡且握於手中，等到要吃時再拿出，此時芋粿已呈彎曲狀（台語叫作巧），後來就暱稱它為芋粿巧了！」
奇特的是九份不產芋頭，卻有許多與芋頭相關的產品，不管是芋圓或是芋粿巧，都在當地的特色美食裡佔有重要的一席之地，讓人們很容易的把芋頭相關製品與九份劃上等號。
米食點心好吃的秘訣在時間！
而鮮少人知道傳統米食點心好吃的秘訣之一，就是使用貯存1～2年的老米。因為在貯存的過程中，米粒中大部份與種子生理活性有關的酵素活性會逐漸下降，pH值也隨之降低變為酸性，澱粉的結構亦產生轉變，直鏈澱粉與游離的脂肪酸所形成複合物將會抑制澱粉顆粒膨脹，所以要拿來加工的米，直鏈澱粉最好超過25%，此時的老米呈現不透明狀、質地變硬且甜度下降，加上陳放後的米，水分降低，用來磨成米粉、製作出米食較不易變得黏滑軟爛，口感較佳。
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