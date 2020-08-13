快訊

恐怖魔頭的非洲轉生？IS突襲莫三比克，攻陷天然氣關鍵出口港

黎巴嫩爆炸引發台灣港區硝酸銨問題 航港局9月將防災演練

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台中港碼頭。記者游振昇／攝影
台中港碼頭。記者游振昇／攝影

黎巴嫩貝魯特港日前發生爆炸意外，爆炸原因被認為是倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨所致，也讓不少民眾擔憂台灣各港區是否也有類似問題。對此，交通部航港局今表示，已展開專案聯合督導及防災應變演練，並訂於9月3日與相關單位進行防災應變演練。

航港局表示，未來將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，加強港區從事危險品裝卸儲轉業者的安全作業宣導。

航港局表示，依據「國際海運危險品準則（IMDG Code）」，硝酸銨歸屬於第 5.1類危險物品，以貨櫃儲運為主，裝卸港口及數量會因進、出及轉口而動態變化，另一種類型則為在商港區設置危險品倉庫，儲存硝酸銨。

為確認港區儲放硝酸銨貨櫃集散站及倉庫是否符合相關規定，航港局今天也和港務公司及台中港區消防隊一起進行專案聯合督導隊，上午針對台中港萬海、長榮等2個貨櫃集散站督導，下午則是前往聯華氣體公司1處儲放硝酸銨倉庫進行督導。

航港局表示，依照商港法規規定，港區危險品管理業者須依規定提報儲放管理計畫，港務公司則規畫危險物品專區、高度危險物品管理、訂定災害防救計畫、防災演練及災害應變。目前台中港港務消防隊已在6日針對該港硝酸銨儲放場所進行安全檢查，檢查結果合格；預計下月3日也會和相關單位進行防災應變演練。

航港局強調，除了聯合督導外，將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，目前已依國際公約制訂「危險物品作業手冊」，將於109年底完成納入法制規範；另現已完成危險物品從業人員完整教材，將持續辦理教育訓練。

航港局 爆炸

延伸閱讀

黎巴嫩爆炸效應 航港局展開專案聯合督導及防災演練

貝魯特港大爆炸 高雄港7只貨櫃硝酸銨已運離

港區國安法箝制新聞自由 黃之鋒投書紐時誓言反抗

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

相關新聞

天熱背部狂冒痘？ 這些NG行為你我可能天天都在做

夏日炎炎，走出戶外總是讓人汗流浹背，流汗後沒趕緊清潔，加上悶熱環境「加持」，小心比青春痘還可怕的「毛囊炎」上身！若沒有適當治療會使感染擴大，嚴重恐造成蜂窩性組織炎，不管大人小孩都應慎防。

每天排便仍有便意比便秘還嚴重！這現象出現超過2週可能就是大腸癌

你多久沒排便，還是大便較硬、較乾或是排便時會痛？「醫師，我大不出來怎麼辦？」有些人因為壓力大、飲食不正常導致兩天沒排便，或是糞便呈顆粒狀，這就是便秘嗎？其實不然！

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

自新冠疫情爆發以來，「國家口罩隊」之一的中衛口罩便以品質好、色彩繽紛深受民眾喜愛，每回開賣都是秒殺收場，尤其是特殊色系更是粉絲心中的珍品，中衛也一直不斷推出新色滿足粉絲愛新品的心態。今日中衛在粉專公布即將推出新色的消息，可能是因為太難搶，竟意外導致粉絲反彈開嗆「買不到，不要再PO了」。

拉血便...急診鋼鐵醫師瞬間嚇傻 還好只是多吃火龍果

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉熱愛鋼鐵人，自稱「急診鋼鐵醫師」並成立粉絲專頁，紀錄急診與生活點滴。有些紛絲最近可能發現，...

年底搭機出國無望了 長榮、立榮年底前機票可改可退

受國際疫情依然嚴峻影響，今年底想要搭機出國無望了。長榮／立榮航空發出公告，航班日期為2020年12月31日(含)以前者，...

擔心中藥中毒？粉狀散劑色偏紅 用後四肢麻木 建議送驗

台中市中藥材導致鉛中毒案越滾越大，全案檢調已介入調查。中醫師公會全聯會宣布與消基會合作，民眾若對中藥粉有疑慮，可委託消基...

高雄市長補選周六登場 高鐵熱門訂位時段曝光

高雄市長補選投票將於本周六(15日)登場，台灣高鐵公司不僅明天傍晚加開一班1851車次南下列車，今更發布新聞稿指出，截至...

黎巴嫩爆炸引發台灣港區硝酸銨問題 航港局9月將防災演練

黎巴嫩貝魯特港日前發生爆炸意外，爆炸原因被認為是倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨所致，也讓不少民眾擔憂台灣各港...

硃砂案重創門診量掉2成 22縣市中醫簽自律公約

台中3家中醫診所違法用禁藥硃砂釀重金屬中毒，重創中醫形象。中醫師公會全聯會理事長柯富揚今天坦言，短短幾天門診量已掉2成，...

稻米生產過剩庫存壓力大 農委會擬推水旱田輪作減產

台灣稻米生產過剩，加上飲食西化，國人食米量不斷減少，光靠末端銷售效果有限，農委會農糧署擬規劃，未來朝向水旱輪作，希望可調...

老婦罹「股疝氣」 微創腹腔鏡手術解其心頭患

一名73歲婦人洗澡時發現右鼠蹊部突然鼓起一團，雖然平躺或休息後腫塊便會自然消失，但每當久站或咳嗽打噴嚏時，又會感覺腫塊突...

阿嬤鼻子失靈20年 靠這支儀器找回遺失嗅覺

別以為跌倒只是小事！雲林一名75歲呂姓婦人20多年前入廁後仰滑倒，頭部撞擊地面致使輕微腦震盪，後住院治療6天出院，卻發現...

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

毀三觀！前任分手「找上親姊」 心酸妹：他叫我不要覺得尷尬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。