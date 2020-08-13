黎巴嫩爆炸引發台灣港區硝酸銨問題 航港局9月將防災演練

黎巴嫩貝魯特港日前發生爆炸意外，爆炸原因被認為是倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨所致，也讓不少民眾擔憂台灣各港區是否也有類似問題。對此，交通部航港局今表示，已展開專案聯合督導及防災應變演練，並訂於9月3日與相關單位進行防災應變演練。

航港局表示，未來將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，加強港區從事危險品裝卸儲轉業者的安全作業宣導。

航港局表示，依據「國際海運危險品準則（IMDG Code）」，硝酸銨歸屬於第 5.1類危險物品，以貨櫃儲運為主，裝卸港口及數量會因進、出及轉口而動態變化，另一種類型則為在商港區設置危險品倉庫，儲存硝酸銨。

為確認港區儲放硝酸銨貨櫃集散站及倉庫是否符合相關規定，航港局今天也和港務公司及台中港區消防隊一起進行專案聯合督導隊，上午針對台中港萬海、長榮等2個貨櫃集散站督導，下午則是前往聯華氣體公司1處儲放硝酸銨倉庫進行督導。

航港局表示，依照商港法規規定，港區危險品管理業者須依規定提報儲放管理計畫，港務公司則規畫危險物品專區、高度危險物品管理、訂定災害防救計畫、防災演練及災害應變。目前台中港港務消防隊已在6日針對該港硝酸銨儲放場所進行安全檢查，檢查結果合格；預計下月3日也會和相關單位進行防災應變演練。

航港局強調，除了聯合督導外，將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，目前已依國際公約制訂「危險物品作業手冊」，將於109年底完成納入法制規範；另現已完成危險物品從業人員完整教材，將持續辦理教育訓練。