稻米生產過剩庫存壓力大 農委會擬推水旱田輪作減產

台灣稻米生產過剩，加上飲食西化，國人食米量不斷減少，光靠末端銷售效果有限，農委會農糧署擬規劃，未來朝向水旱輪作，希望可調整稻米生產，減少稻米庫存壓力。

農糧署副署長莊老達表示，庫存仍屬於滿倉狀態，要如何讓末端消費量增加，分兩部分，第一是提升國內的消費，包括米食的開發，但這消費有限，即使能夠增加消費，幅度也非常小。

他說，另外就是外銷，外銷這兩年有蠻大的進步，但現在的外銷，是用量大折扣的方式，用國際價格外銷，國內的生產成本跟國外差蠻大的，高於國際生產成本，用這種虧錢的方式做稻米外銷，雖然成績不錯，但也不是一個好的辦法。

莊老達表示，最重要應該做調整，他認為應該輔導轉作，思考是否有更合理的耕作方式，比如很多水稻都是年復一年、一期又一期種植，如果可以把其中一期，也就是一年、兩年中的其中的一期，設計一個配套方式去轉旱作，水旱輪作原本就是好的耕作制度，讓農民收益與稻作收益相當。

他表示，若農民耕作兩年共四期稻作，能有一期可以轉作出去，一期作就能夠少掉四分之一的稻穀量，這樣，整個國內的水稻就能接近平衡的狀態；但因為整體的影響很大，也要端看政府財務，需要精算處理稻米的成本，跟鼓勵水和輪作成本如何，這樣的作法技術上上可行，但財務上是否可行，還需要配套以及精算。

我國因為公糧收購制度以及對地綠色環境給付雙軌制，讓農民無限制生產，光公糧收購一年花接近150億元，為紓解庫存壓力也需補貼「行銷費用」，末端消費拉不動的情況下，市場糧趨於保守。

農民耕種稻穀可繳交公糧，也可以自己賣給民間糧商，看哪個價格好，農民就會擇優繳交。芳榮米廠執行長黃麗琴表示，每年每人的食米量越來越少、僅有48公斤，但實際上可能更少，消費者求速、求快，加上減醣風氣，吃得越來越少；由於民間糧商連賠兩年，日子過的苦，不少碾米廠歇業，因此糧商跟農民採購稻穀趨於保守，會比需求再買少一點點，若真的不足，民間糧商再跟政府買公糧就好了。

中興大學園藝系退休教授陳宗禮表示，連末端高品質的台灣優質米，在市場上推動都很困難，更別說因為政策制度使然，農民越種越多，整體稻米品質並沒有因此提升，政策需要調整。