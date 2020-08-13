老婦罹「股疝氣」 微創腹腔鏡手術解其心頭患

一名73歲婦人洗澡時發現右鼠蹊部突然鼓起一團，雖然平躺或休息後腫塊便會自然消失，但每當久站或咳嗽打噴嚏時，又會感覺腫塊突出，令她相當緊張，醫檢查發現是罕見的「股疝氣」，經透過微創腹腔鏡手術治療，才讓她恢復正常。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄說，婦人育有5名子女，因疏於運動，體型較為肥胖，加上年輕時從事勞動力工作，造成腹內壓增加，當腹部下壓用力時，大腿與腹部交接處的組織在股骨窩處由上往下突出，所幸腸子、腹腔網膜等組織尚未穿過股環組織脆弱部份，免於腸子壞死的風險。

他說，鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣和股疝氣，但兩者突出所經過的孔徑不同。腹股溝疝氣突出位置較高、較內側；股疝氣突出於腹股溝外下側的股孔，從腹股溝外側、大腿上方突起。因股疝氣比腹股溝疝氣更容易出現絞勒的危險，故一旦診斷出股疝氣，應盡快進行修補，以免產生腸壞死等併發症。

蕭子玄說，股疝氣常見於女性，尤其是生過好幾胎的中老年婦女，發生率僅佔所有疝氣2-3%；因股疝氣會於鼠蹊部造成疼痛，常被誤認為腹股溝疝氣，此時需要由經驗豐富的醫師藉由觀察鼓起位置，以及觸診鑑別診斷，才能避免於術中開錯孔洞，造成更大的傷害。

他說，當腹壁結構薄弱，進而造成缺損時，無法透過藥物改善，雖然可以利用穿戴式輔具「疝氣帶」緩解症狀，但治標不治本，仍需依靠外科手術才能根治。方法是透過微創腹腔鏡手術治療，於下腹壁小傷口進入腹腔內，將突出的疝氣囊拉回至腹腔中，並於缺損處補上一塊人工網膜，術後隔天即可出院。

蕭子玄也提醒，疝氣並非男性的專利，若是多產婦、長期便秘、咳嗽不止、肥胖的女性，平時都應多喝水、多吃高纖食物預防便祕，並良好控制體重，提重物時施力要正確，才能預防發生股疝氣。