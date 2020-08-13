硃砂案重創門診量掉2成 22縣市中醫簽自律公約

台中3家中醫診所違法用禁藥硃砂釀重金屬中毒，重創中醫形象。中醫師公會全聯會理事長柯富揚今天坦言，短短幾天門診量已掉2成，除將號召22縣市中醫簽自律公約，也補助民眾檢驗費。

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭發盛唐中醫診所涉違法以禁藥「硃砂」入藥且重金屬超標，隨後接連發現九褔中醫診所、康然中醫診所也疑似使用含硃砂的處方箋，中藥粉重金屬含量超標問題愈演愈烈，重創中醫形象。

中醫師公會全國聯合會今天召開記者會，重申打擊不法醫師與藥商立場，並宣布號召全國22縣市中醫師公會共同簽署「用藥安全自律公約」。

柯富揚表示，他懷著無比痛心的心情召開這場記者會，強調全國99.9%醫師都是奉公守法且使用合法中藥，兢兢業業照顧民眾健康，卻因少數不肖中醫師違法，短短幾天門診量就直掉1到2成，坦言每當面對患者詢問開立的中藥是否含重金屬，都是對中醫師的侮辱。

為了宣示中醫界捍衛用藥安全決心，中醫師公會全聯會昨天也和消基會簽約，除了將主動展開檢驗工作，民眾若對使用中的藥粉有疑慮可進行檢驗，中醫師公會全聯會將負擔一半的檢驗費用，希望全民一起監督中藥安全，找回民眾對中醫的信任。

根據媒體報導，違法添加硃砂的中藥產品主要是五寶散及天王補心丹，經全聯會調查，這些藥品都不是製藥工廠管理（GMP）認證的中藥廠的製劑，均為不肖中醫師私自違法添加的禁藥；截至目前，全台仍有6款合法五寶散、185款天王補心丹，都是經檢驗合格且不含硃砂的藥品。

柯富揚提醒，民眾若購買自費中藥，可向中醫師索取明細，上面會寫有處方名稱、成分以及每日用藥量，若用藥後出現不適症狀，除了可向開立處方的中醫師反應，也可到「中藥不良反應通報系統」通報，民眾若有疑慮也可打電話到中醫師公會全聯會（02-2959-4939分機16）諮詢。

中醫師公會全聯會發言人陳潮宗也指出，為嚴懲不法，全聯會已卸除盛唐中醫診所醫師呂世明的理事職務，同時號召全國22縣市中醫師會員共同簽署「用藥安全自律公約」，宣示「我使用合法中藥」與「我絕不使用禁藥」的決心，盼為台灣民眾塑造一個安全的中醫就醫環境。