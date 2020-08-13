阿嬤鼻子失靈20年 靠這支儀器找回遺失嗅覺

別以為跌倒只是小事！雲林一名75歲呂姓婦人20多年前入廁後仰滑倒，頭部撞擊地面致使輕微腦震盪，後住院治療6天出院，卻發現「鼻子失靈」聞不到味道，呂婦以為會自癒，過了13年後才開始進行中醫治療，去年初恢復2成嗅覺，後改接受雷射針灸，一個月後嗅覺復原逾6成，北港媽祖醫院中醫師張益銓說，呂婦再持續接受治療，幾個月後就能重新迎接色香味人生。

人類感官有視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺等5種，缺少一種生活品質就會大受影響，張益銓表示，呂婦「忍功了得」，近20年沒有完全的嗅覺力，這也顯示一般民眾對於無明顯外傷的輕忽。

張益銓說，通常嗅覺異常原因有感冒、慢性鼻竇炎引起，及頭部外傷直接或間接傷到嗅覺神經，部分患者可能伴隨巴金森氏症，或阿茲海默症等中樞神經退化性問題，皆不可忽視。

好在呂婦有持續尋求醫療協助，讓嗅覺慢慢恢復，去年開始呂至北港媽祖醫院中醫門診就診後，持續治療約一年就已能聞到比以往更多的味道，偶爾可聞到花香、香水及炒菜味道，但時間僅短暫維持3至5秒。

經最新的雷射針灸進行耳穴嗅神經點刺激後，呂婦自覺嗅覺程度在一個月後恢復逾6成，且已能持續性聞到部分特定味道，能聞到的味道種類也不斷增加，「好像拆禮物的感覺」漸漸找回失去的嗅覺，也讓呂婦相當開心，今天特地獻花向醫師致謝，也很期待嗅覺早日復原。

張益銓指出，傳統針灸透過穴位刺激，可激發人體自癒力，強化經絡與氣血能量，必要時再以神經和肌肉刺激治療，但因常伴隨疼痛、血腫、小量出血及瘀青等副作用，有些患者不能接受。