就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

中衛宣布將推出「Tiffany藍」和「愛馬仕橘」兩款高級色口罩，意外激起網友怒氣。 圖／翻攝自「CSD中衛粉專」

自新冠疫情爆發以來，「國家口罩隊」之一的中衛口罩便以品質好、色彩繽紛深受民眾喜愛，每回開賣都是秒殺收場，尤其是特殊色系更是粉絲心中的珍品，中衛也一直不斷推出新色滿足粉絲愛新品的心態。今日中衛在粉專公布即將推出新色的消息，可能是因為太難搶，竟意外導致粉絲反彈開嗆「買不到，不要再PO了」。

中衛公司在台成立70年，從疫情爆發初期就全力支援生產口罩供全國使用，其推出的各種花色，是民眾領口罩時的小確幸。解除口罩禁令後，中衛口罩可在各大購物網購得，只要一開賣就秒殺，更曾因瞬間流量過高造成購物網站當機。

或許是因為搶購不易所累積的怨氣，今中衛在粉絲專頁宣布將推出「Tiffany藍」和「愛馬仕橘」兩款「高級色」口罩，竟激出民眾火氣，留言開酸「讓人買不到，就不要po出來刷存在感」、「不用期待，買不到～不用期待了」、「根本買不到，永遠是同一批搶貨高手才能得手」、「也要買的到阿，都被黃牛拿去高價賣掉囉」、「廠商根本就知道一般民眾買不到的事實，還要不斷地放消息，吊大家胃口，做過頭了」。

中衛口罩品質好、色彩繽紛深受民眾喜愛。 圖／翻攝自「CSD中衛粉專」

更有網友批評搶購特殊色口罩歪風，「後疫情時代不贊成飢餓行銷，口罩已是醫療民生必需品，不該是民生奢侈品，拿去做外交公關提升公司品牌或國家形象也就算了，現在已是走歪的炫耀心態」、「彰化人買不到彰化的口罩，心已死」。

但也有理性網友要大家冷靜：「買得到是本事，買不到就買別家，為什麼要怪中衛出新色不能PO」，或建議中衛調整放貨模式，不要完全透過電商銷售，「建議實名制給我們買」、「希望開放預訂實名制！限量一人一盒or兩盒」、「實名制嗎？這樣賣只能看到蝦皮一盒4000元的亂象」、「希望中衛的高層能改變銷售管道，電商通路一般民眾絕對搶不到，再不改變只會招致民怨」。