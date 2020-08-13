拉血便...急診鋼鐵醫師瞬間嚇傻 還好只是多吃火龍果

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉熱愛鋼鐵人，自稱「急診鋼鐵醫師」並成立粉絲專頁，紀錄急診與生活點滴。有些紛絲最近可能發現，他跟大家的互動變少了一些。

魏智偉在三年前曾因過勞昏倒而輕微腦震盪，當下雖立誓要好好照顧自己，別讓家人擔心，但工作一忙就繼續過著血汗生活，直到有學長壓力大到解黑便，嚴重胃潰瘍，讓他驚覺自己這樣下去不行，因而調整生活步調。

以下是他的分享：

2017年過年期間，流感大爆發，病人來的又快又急，那一天已連續接病人超過12小時了，連喝一口水的時間都沒有，看著八點的下班鐘將近，即使肚子發出的叫聲讓護理人員聽到都笑了，心想還是「忍一下，回家好好再吃一頓」。

沒想到，那天真的撐太久了，抵達家中準備梳洗，剛從沙發起身，眼前就突然一片漆黑，「啪」一聲， 我的頭直接撞倒在地，耳邊傳來太太的聲音，然後就什麼都聽不見了。斷片的瞬間，腦中如電影一般閃過「人生的跑馬燈」，沒想到戲裡演的都是真的。

醒來回神後，眼前是再熟悉不過的場景，我又回到醫院，而且躺在電腦斷層的檢查床上。一開始還搞不清楚狀況，以為自己還沒下班，後來才想起來自己累到昏厥，被診斷是輕微腦震盪，我真的嚇到了。

一邊接受電腦斷層檢查，一邊想了非常多事，自己怎會倒下？身為家中經濟支柱，太太跟小孩怎麼辦？若腦出血開刀住院，誰來照顧家人？一連串怎麼辦，讓自己陷入困頓，心中默默發誓，「以後一定好好照顧自己，別讓家人擔心」。

不過，突如其來的輕度腦震盪，不足以構成向醫院請假的理由，臨時也找不到代班人，返家休息不到8小時，我又回到醫院。雖然休息時間不長，可能是年輕仍有體力，隔天上班仍是一條活龍。當一恢復健康，看到了病人臉龐，數小時前對自己許下的諾言全都忘了，又繼續不眠不休、連續上班。

太太偶爾碎嘴，自己雖然把叮嚀放在心上，行為上卻遲遲沒有落實。某天有位學長壓力大到解黑便，照了胃鏡發現嚴重潰瘍，他被迫休息了一陣子。那時院內都在討論學長的身體狀況，某天早上自己上完廁所，竟然也看見馬桶充滿了鮮紅色，愣在馬桶前至少五分鐘，想到前一天吃了火龍果，才鬆了一口氣。

不過，這場烏龍讓我徹底省思，我開始審視每天的時間分配，原來是自己太逼人，下班後還閒不下來，花時間畫衛教漫畫、經營粉絲團、演講、上節目想替醫護發聲，每天休息時間屈指可數。從那時候起，我開始優先畫出陪伴家人及休息時間，其餘則是閒暇才做。

以前和太太幾乎零互動，最多是筆談，連續上班12小時，和病人講了一整天的話，到家只想休息，一句話也不想講。太太只「報告」重要的事，需要我回答，我就會用寫的或傳LINE，但我們明明近在咫尺。

自從假血便事件，我每天都會留些力氣與太太互動，每個月也一定帶孩子出遊，發願至今，一直都做到了。

有人笑說，醫師守護民眾健康，怎麼可能會生病？其實醫師才是最容易忽略自己健康的人。行醫多年，看著來來往往的患者生老病死，有人抱著遺憾離開、有人覺得圓滿，經歷這次經驗，我體悟到無論多熱愛工作，從工作能獲得多大的成就感，健康才是真正的財富，我經提醒自己，也提醒民眾。

•醫師小檔案

魏智偉

年齡：39歲

出生地：台中市

學歷：台灣大學醫學系畢業、中國醫藥大學醫管所碩士

專長：緊急醫療救護、急症醫療

興趣：繪畫、模型公仔收藏

現職：

• 童綜合醫院急診醫學部主任

經歷：

• 中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師

• 台中市消防局醫療指導醫師

• 成人高級心臟救命術指導員