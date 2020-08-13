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高雄、屏東大雷雨至下午3時15分！慎防冰雹雷擊
中央氣象局今針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間將至下午3時15分止。氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
氣象局表示，今天台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
示警區域：
高雄市：林園區、大寮區。
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、泰武鄉、來義鄉。
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