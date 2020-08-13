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台大成功搶救產後心衰三寶媽 丈夫哽咽見證生命奇蹟

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
40歲趙小姐（坐者）及丈夫先生（後排中）今出席台大醫院記者會，慶祝重生。右一為台大醫院心血管中心主任陳益祥，左二為台大醫院心臟移植團隊的葉克膜專家王植賢。記者邱宜君／攝影
40歲趙小姐（坐者）及丈夫先生（後排中）今出席台大醫院記者會，慶祝重生。右一為台大醫院心血管中心主任陳益祥，左二為台大醫院心臟移植團隊的葉克膜專家王植賢。記者邱宜君／攝影

40歲的趙小姐去年第三胎產後突然心臟衰竭，住院至今，她在台大醫院加護病房兩百多天來，病況數度危急，從葉克膜、短效型心室輔助器，一路換到長效型心室輔助器，終於能脫離臥床、開始運動治療計畫，為接受心臟移植來養體力。趙小姐的丈夫在記者會上，才講一句話就哽咽地講不下去，他感謝醫療團隊全力救治，讓他見證妻子下床走路，是生命的奇蹟。

台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，趙小姐產後第八天發生心臟衰竭症狀，當時左心室功能只剩下17%，外院放好葉克膜之後轉院至台大。12月9日一度可以拔掉葉克膜，並經檢查診斷為產後心肌擴大症。沒想掉1月3日又嚴重心因性休克放回葉克膜，當時死亡率高達五成，醫療團隊判斷心臟功能已經完全不行，必要等待心臟移植。1月8日放置短效型心臟輔助器，開始等心，但四次配對都不成功，才在6月3日決定放置長效型心室輔助器，持續復健與增進營養，等待心臟移植。

台大醫院今舉行記者會，為幾名使用長效型心肺輔助器的病人準備了一個大蛋糕，慶祝重生。器官移植護理師曹傳怡熱情喚趙小姐來吃蛋糕，坐在輪椅上的趙小姐小聲說「王醫師切的蛋糕，我吃。」因為台大醫院心臟移植團隊的葉克膜專家王植賢，就是她去年12月2日轉送到台大時的值班醫師，可說是照顧她最久的一位醫師。

談起趙小姐一家，王植賢難掩感慨，眼眶泛紅。王植賢說，趙小姐生完寶寶都還沒抱過幾次，就陷入生死難關，住院八個多月來，幾度命危，她老公需長時間待在醫院。讀高年級的大兒子，帶著讀幼稚園小兒子，兩兄弟常常搭一個小時的大眾運輸，到醫院來看爸爸媽媽，每個醫療團隊成員都看過他們。

王植賢說，這畫面令醫療團隊感到心酸，因為長期抗戰正要開始，靠長效型心室輔助器，趙小姐終於可以下床活動走路，這能幫助她維持體力，將來移植的成功率也比較高。不過，心臟和腎臟肝臟不一樣，不能分給多個人用，每一個心臟來源就代表一個腦死，很多都是死於意外的年輕生命，捐與受的兩端，都是生死的難關。

王植賢表示，胎兒對母體是個異物，如果胎盤有任何破損或裂縫，胎兒體內的東西到媽媽體內，就會產生很多免疫反應。趙小姐可是孕產期發生心肌病變，導致產後心臟跳不起來，這種情況發生比率不高，但是台大醫院身為醫學中心，處理過轉院來的類似個案其實不少。

陳益祥表示，一台長效型心室輔助器要價400多萬，去年10月開始，健保才開始以專案審查有條件給付給等待心臟移植的病人，在此之前都要全額自費。短效型心室輔助器雖不需事前審查，但是病人不能回家，要住院才能維持儀器不斷電、抗凝血劑妥善調控、管路維持。遲遲等不到心臟，就要考慮換成可更換充電電池的長效型心室輔助器，有機會「看到出院的曙光」，回家繼續等心，台灣近兩年大約給付40例長效型心室輔助器。

陳益祥說，等心臟不容易，特別是血型O型者，因為只能接受O型捐贈者的心臟，等到兩年以上的不少。今年台大醫院內就有連續三、四個都等了半年以上，還有兩、三個病人出院後已經等了一、兩年還等不到。也有病人選擇與心室輔助器共存，不再等心，目前最久的一名男性，已經用了七年。

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