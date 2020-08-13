挺做工的人 國健署推揪30人成團到工地篩口腔癌服務

窮人沒有生病的權利？日前台劇《做工的人》描述工人階層樂觀面對人生的故事，描繪台灣真實社會的縮影，推出後大獲好評，但據調查指出，駕駛、建築業等職業別的工人嚼檳率較高，也是罹患口腔癌的高危險群。

為降低口腔癌發生率，國健署今舉行記者會，表示即起推出到府篩檢計畫，凡30人以上團體，就可申請至工地等職業場合進行免費口腔黏膜檢查。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，據國健署2019年癌登資料統計，口腔癌在我國男性10大癌症發生、死亡率中排名第4，好發於在30至64歲的中壯年，占所有年齡層中8成；而去年新發生口腔癌人數近7800人，因口腔癌而死亡人數逾3400人，死亡率近半。

國際癌症研究總署（IARC）指出，檳榔是誘發口腔癌的第一致癌物，即便是不含添加物的檳榔子，也會對人體致癌。而國健署日前所做健康訪問調查資料也顯示，在嚼檳率較高的職業別上，以駕駛及移運設備操作工、營建及採礦工約三成的嚼檳率較高；實際詢問嚼檳理由，超過五成受訪者回應是因工時長、需大量體力而需嚼檳來「提神」，其次是他人邀請、交朋友等職場文化因素。

但調查也發現，他們也因自覺身體健康、忽略檳榔危害、擔心確診後影響收入等顧慮，而不願接受口腔黏膜檢查。

林莉茹說，國健署去年起補助此計畫，已有121營造商響應，初步發現633人有口腔黏膜異常。而有鑑於駕駛、工地為嚼檳榔的好發地，國健署此次篩檢服務也特別針對營建工人等族群，推出到府篩檢計畫，凡30人以上團體，就可申請至工地等職業場合進行免費口腔黏膜檢查。

今現場更邀請《做工的人》女主角苗可麗擔任篩檢大使，喊出「疼惜做工的人」口號。苗可麗說，拍此戲才知工地工作的辛苦，也理解為何需要檳榔等物品提神，她也提醒國內所有「做工的人」應時常注意自身口腔健康，積極參與篩檢。與會的成中恆營造工務所所長卓志河說，他的工務所每天有80人上工，日前已成團參與篩檢，檢查時間很短，不會影響工班。

馬偕醫院耳鼻喉科主任呂宜興表示，近年國內口腔癌發生率呈現持平狀態，但透過篩檢推廣，對早期發現還是有所幫助，以往口腔癌在第4期才發現的比例過半，但近年來包含第0期、第1期、第2期被發現的患者已超過半數。