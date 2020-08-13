上班族女子腎病變須洗腎 在家睡覺就能洗

28歲上班族陳姓女子4年前因腎病變開始洗腎，她怕痛、怕打針，平日又要上班，為解決困擾，苗栗市大千綜合醫院醫師建議她選擇全自動腹膜透析，晚上睡覺前將腹部導管接上機器，睡醒後就洗完腎，讓她可繼續維持正常生活。

大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，台灣洗腎的盛行率和發生率都是全球第一，隨著洗腎方式日新月異，現行發展出全自動腹膜透析，讓病人在家睡覺時就能完成洗腎，不須奔波醫院，也能維持正常生活，省去許多麻煩。

他指出，一般洗腎方式分為血液透析及腹膜透析，醫師會依病人需求和方便性給予治療建議，讓病人考量自身狀況做選擇；新型的全自動腹膜透析在家睡覺就能洗腎，且使用方便不需頻繁更換腹膜透析液，同時減少奔波醫院的時間，讓病人的生活品質更加完善。

李明彰分享案例指出，除了上班的上班族女子，80歲的王姓老婦10年前因腎臟癌切除左腎，但因高血壓併發尿毒症需要洗腎，但她是獨居老人，生活雖可以自理，但常跑醫院很麻煩，因此也選擇全自動腹膜透析，每月只要回診一次，目前狀況很穩定。

李明彰表示，腹膜透析是利用自己的腹膜來交換毒素，所以會洗出比較多中大分子的毒素和電解質如磷、鉀等，同時腎功能可維持較久，因此在食物和水分的攝取限制較少。由於腹膜透析是每天穩定慢慢治療，對血壓和水分的變動較小，長期下來對心肺功能的影響也較小，全自動腹膜透析可健保給付，因此除非病人曾接受過腹腔重大手術，腹膜透析幾乎適用每位腎友，也更方便。