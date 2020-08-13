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上班族女子腎病變須洗腎 在家睡覺就能洗

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰主任表示腹膜透析可讓腎功能維持較久，心肺功能影響也較小。圖／大千醫院提供
大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰主任表示腹膜透析可讓腎功能維持較久，心肺功能影響也較小。圖／大千醫院提供

28歲上班族陳姓女子4年前因腎病變開始洗腎，她怕痛、怕打針，平日又要上班，為解決困擾，苗栗市大千綜合醫院醫師建議她選擇全自動腹膜透析，晚上睡覺前將腹部導管接上機器，睡醒後就洗完腎，讓她可繼續維持正常生活。

大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，台灣洗腎的盛行率和發生率都是全球第一，隨著洗腎方式日新月異，現行發展出全自動腹膜透析，讓病人在家睡覺時就能完成洗腎，不須奔波醫院，也能維持正常生活，省去許多麻煩。

他指出，一般洗腎方式分為血液透析及腹膜透析，醫師會依病人需求和方便性給予治療建議，讓病人考量自身狀況做選擇；新型的全自動腹膜透析在家睡覺就能洗腎，且使用方便不需頻繁更換腹膜透析液，同時減少奔波醫院的時間，讓病人的生活品質更加完善。

李明彰分享案例指出，除了上班的上班族女子，80歲的王姓老婦10年前因腎臟癌切除左腎，但因高血壓併發尿毒症需要洗腎，但她是獨居老人，生活雖可以自理，但常跑醫院很麻煩，因此也選擇全自動腹膜透析，每月只要回診一次，目前狀況很穩定。

李明彰表示，腹膜透析是利用自己的腹膜來交換毒素，所以會洗出比較多中大分子的毒素和電解質如磷、鉀等，同時腎功能可維持較久，因此在食物和水分的攝取限制較少。由於腹膜透析是每天穩定慢慢治療，對血壓和水分的變動較小，長期下來對心肺功能的影響也較小，全自動腹膜透析可健保給付，因此除非病人曾接受過腹腔重大手術，腹膜透析幾乎適用每位腎友，也更方便。

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