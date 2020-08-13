潑水節不用出國！ 泰雅渡假村炎夏舉辦潑水大戰

潑水活動對於泰國人來說，像是過年對於華人來說一樣重要，是一個充滿祝福意涵的日子，受疫情無法出影響，南投泰雅渡假村在炎夏中舉辦潑水大戰，不但讓大家能感受那夏日戲水清涼的快感，偽出國的氣氛，也藉潑水來洗滌祈求來年順利。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，今年父親節盛大舉辦夏日親子潑水大戰活動，不但吸引近2000多名遊客到場共襄盛舉，並在網路上引起熱烈回響。決定今年8月的每個周六、周日將持續開戰，歡迎國人攜帶好水槍、水瓢等戲水道具，邀上親朋好友一起來潑水打水仗，感受瘋狂又沁涼的周末。

泰雅渡假村表示，親子潑水大戰活動延至8月底，配合19歲以下國民搭配安心旅遊享免門票入園優惠，更加碼攜一位親友同行入園免門票，參加線上預約另贈水槍1支；周末園區也特別安排原民歌舞表演及互動、親子趣味競賽等活動，園區更有多項的天空步道、露天溫泉區、山泉戲水池等休憩設施。