辨別真假口罩！藥師教3招看「1個字」分出台灣或國外製

如果可以選擇，71公斤的你，和56公斤的你，你會喜歡哪一個？對擁有火辣身材的健身網紅張寶菱來說，這兩個都是她曾經有過的體重，但她的回答卻是｢兩個我都喜歡，因為不管是哪一個，我都覺得我很辣、超正！｣

2020-08-13 17:37