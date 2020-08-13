辨別真假口罩！藥師教3招看「1個字」分出台灣或國外製
新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，國內境外移入個案也不斷增加，民眾為了自保紛紛戴起口罩，然而不肖業者看中口罩商機，屢屢傳出消費者買到假「MADE IN TAIWAN」口罩消息，對此衛生部食藥署與專業藥師教導大家如何分辨真假口罩。
第一點：注意包裝是否印有醫療器材許可證字號
販賣醫用口罩需取得各縣市衛生局核發的「販賣業藥商許可執照」，若需查證該醫療器材許可證字號是否合法，可到食藥署官網「西藥、醫療器材及化粧品許可證」查詢。
第二點：查看醫療器材許可證字號樣式，標明「製」代表台灣製造，若標明「輸」代表國外製造
衛部（署）醫器製字第000000號衛部（署）醫器製壹字第000000號衛部（署）醫器輸字第000000號衛部（署）醫器陸輸字第000000號衛部（署）醫器輸壹字第000000號衛部（署）醫器陸輸壹字第000000號
不過衛部（署）醫器陸輸字第000000號代表中國製造，有民眾擔心品質不及格，對此食藥署強調，衛福部核准的醫療用口罩、國外製造，必須審查且符合CNS 14774國家標準（或具等同性之國際標準）及GMP相關規定，民眾購買醫用口罩，只要認明許可證字號，就能確保產品安全。
第三點：注意包裝完整性、廠商資訊、許可證字號
台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，檢查外盒上的廠商名稱、住址、電話號碼、許可證字號，以及製造日期和批號，若有疑慮可致電製造廠商詢問是否曾出產外盒標示的批號，確認是否為真貨。此外，若具細菌過濾功能核准字號為「CNS14774」，防蟎口罩則是「CNS18590」。
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