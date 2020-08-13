小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

國內新冠肺炎疫情似有回馬槍跡象，境外移入個案增多，且出現不明感染源個案，口罩購買人潮再度回溫，市場上也出現許多假冒「MADE IN TAIWAN」的口罩搶商機，在藥師群組裡甚至傳出連鎖藥妝店都遭殃，進貨到假口罩並販售給民眾。台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎則教民眾三招自保，並呼籲政府實名制口罩不應再以分裝方式販售。

從6月1日起，口罩禁令解除，除了原先只能在藥局、超商等通路透過實名制才能買到的口罩，也能在各大藥妝通路、量販店、網路平台買到盒裝口罩。但近日也查獲超過14萬片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，均來自購物平台「蝦皮」。

沈采穎表示，民眾購買口罩時須注意購買通路，若在藥局、量販電等大型通路或是較大型的電商購買，就比較不容易買到假貨，千萬不要在臉書或是來路不明的通路購買。

另外，因傳出有連鎖藥妝店也不小心買到假貨，沈采穎也教大家三招自保。

首先，一定要購買「盒裝」或有「清楚外包裝」的口罩。沈采穎表示，除了實名制口罩為分裝口罩外，其餘口罩都必須有外包裝。而她也建議，希望趁現在疫情沒那麼緊張時，讓工廠調整包裝、產線，在源頭就先分裝好，別讓藥局自行分裝，避免汙染及造成民眾購買疑慮。

其次，認明外盒標示，尤其記得通關密碼「CNS14774」。沈采穎說，許多民眾以為口罩上印著Ｎ「Made in Taiwan」就可安心，但這個鋼印不代表細菌過濾率，且可仿造。因此最好的的方式為認清口罩外包裝上的標示，若具細菌過濾功能核准字號為「CNS14774」，防蟎口罩則是「CNS18590」。

醫用口罩則屬於醫療器材，僅能在有藥商登記的藥局、超商等才可販售，民眾選購時要認明商品是否有「醫療器材許可證號」，樣式包含衛部（署）醫器輸字第XXXXXX號、衛部（署）醫器陸輸字第XXXXXX號等。