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維護原民文化 原民會預告雅美族傳統名字變更無次數限

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
蘭嶼雅美人。 本報資料照片
蘭嶼雅美人。 本報資料照片

原住民族委員會今日預告「姓名條例第九條解釋令」草案，規定雅美族人傳統名字變更不受姓名條例規定次數限制。原民會表示，這是繼原住民得依文化慣俗登記名字以後，傳統名字登記制度的最大變革，希望各界於公告期間提供意見。        

原民會表示，雅美族的傳統名制中，個人傳統名字會因生命歷程而有多次變更的可能性，但姓名條例規範最多僅能改名3次，對雅美族人甚為不便，同時也是對雅美族傳統文化的不尊重。

因此經該會與內政部多次協商後，決定依據原住民族基本法第34條授權，共同發布姓名條例第九條解釋令，以盡速解決上述爭議。

原民會指出，雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，也就是家庭內長子女出生命名後，直系血親尊親屬要隨同改名為該子女的名字，並冠上輩分稱謂。舉例來說，如果長子命名為Si Mivilang，父母就要改名為Syaman Mivilang與Sinan Mivilang，祖父母要隨同改名為Siapen Mivilang，曾祖父母要隨同改名為Syapen Kotan，高祖父母以上直系血親尊親屬要隨同改名Si legay。

原民會強調，本次發布解釋令，除了要讓外界正確認識原住民族傳統名制的內涵，透過現代法制來保障雅美族人傳統名字的文化慣俗永續傳承，也是向原住民族轉型正義及歷史正義的目標邁向一大步。

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