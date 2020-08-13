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盒裝醫療口罩買嘸？19間通路預購時間、價格品牌整理包

聯合新聞網 / 綜合報導
搶口罩又成為全民運動，藥局又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
搶口罩又成為全民運動，藥局又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著全球新冠肺炎疫情再度升溫，台灣人民也繃緊神經，口罩搶購潮再次掀起。先前14天9片的「口罩實名制」仍會持續進行到年底，然而除了先前規定的通路之外，超商、美妝店、超市及網購平台也早已解禁，都可以買到口罩啦！甚至有許多店商平台紛紛推出「特殊色」口罩，吸引民眾的目光。而可以購買或預購醫療口罩的通路一共有19家，現在就來看看吧！

一、超市、大賣場

1.全聯：

全聯的「防疫雙寶」口罩酒精組近日強勢回歸，組合包括一盒30片的藍歐兒醫用口罩（水藍），及500ml的必麗淨75%酒精清潔液，組合價199元，換算起來一片口罩只要4元。須注意的是，全聯以「一套」為單位購買，口罩不提供單獨販售；每人不限購買量，全台限量4萬組，售完為止。

2.美廉社：

8月13日至8月25日開放預購南六盒裝口罩，每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日可至原門市取貨，全台限量5萬盒。造成今天清晨各家美廉社大排隊，美廉社在官網宣布5萬盒在8分鐘內已全數搶光。

3.家樂福：

目前每週大約能供應4千至5千盒裝口罩到全台家樂福據點，品牌包含摩戴舒成人口罩，每盒50片，依照性能不同，售價350元至750元（活性碳醫療四層口罩）；還有台灣康匠成人與兒童口罩，每盒50片，依照性能，售價250元至300元，每人限購一盒。

二、藥妝店

1.寶雅：

自6月初起，寶雅開賣萊潔的盒裝口罩，每盒50片，售價349元，廠商出貨時間不一定，建議民眾到店前先打電話詢問門市是否有存貨，以免白跑一趟。( 門市資訊查詢)

2.屈臣氏：

屈臣氏門市自8月10起販售摩戴舒醫療級口罩（碧湖綠），一盒50片，售價350元。同時也門市和官網也都有販售多種顏色的中衛醫療盒裝口罩，一盒50片，售價300元。

3.康是美：

不定期在門市開賣口罩，官網也有販賣中衛、恒大等品牌口罩，進貨狀況視廠商而定，民眾可定期到官網上查詢上架狀況。

4.大樹藥局

8月13日（四）晚上七點起，在限定門市開賣盒裝的「萊潔彩色成人醫用口罩」，有絕美的薰衣紫、丹寧玫瑰2色，一盒50入，每盒價格為349元，每人每日單店限購1盒，每店限量40盒。

萊潔成人彩色口罩，色彩飽滿搶眼。圖／大樹藥局提供
萊潔成人彩色口罩，色彩飽滿搶眼。圖／大樹藥局提供

三、便利超商

1.萊爾富：

8月19日早上7點開放LAITEST萊潔「淡橙橘」口罩預購！。此次共釋出15000盒，一盒50片裝，預購特價349元（原價399元），每個手機門號限購一盒，至萊爾富Life-ET機台預購，8月31日後再回原購買門市進行取貨。

LAITEST 萊潔「淡橙橘」口罩。圖擷自R&R 萊禮生醫FB
LAITEST 萊潔「淡橙橘」口罩。圖擷自R&R 萊禮生醫FB

2.7-11、全家、OK：

6月份也開始販售口罩，因進貨量有限，第一波口罩已銷售完畢，是否會再加開第二波的販售，須待各大超商的消息，之後有消息會陸續更新。

四、網路通路

1.Yahoo奇摩購物：

每天上午11至12點之間開放成人口罩購買，包含匠心、中衛、加利、MOTEX摩戴舒等品牌。每人限購一盒，一盒30片至50片，價格從250元至760元都有。

2.蝦皮24h：

每天下午五點蝦皮24h賣場開賣福德醫療口罩，顏色包含雲彩紫、櫻花粉、水漾藍等彩色口罩，每盒50片，售價350元，每人限購2盒。

3.墊腳石網路商店：

8月12日晚上6點開放購買中衛口罩，黑X櫻桃紅，一盒30片，售價260元；櫻花粉，一盒50片，售價300元；其他顏色（軍綠、深單寧、酷黑）則是隨機出貨，一盒50片，售價300元。目前已經銷售一空，等待之後公布新的販賣訊息。

4.PChome24h：

每天都會在官網公布預購時間，目前有多種品牌，包含中衛、匠心、日本IRIS、摩戴舒、友你Uneed等，每人限購1盒。

5.淘寶台灣

8月13起每周一至周五上午11點限量開賣口罩國家隊「善存醫用成人平面口罩」（未滅菌）50入盒裝＋Bypera廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元，淘寶台灣新用戶還可現折100元，單次購買最多以5組為限。

淘寶台灣每周一至周五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩（未滅菌、50入盒裝）＋Bypera 廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣每周一至周五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩（未滅菌、50入盒裝）＋Bypera 廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元。圖／淘寶台灣提供

6.生活市集

生活市集8月13日起至8月18日每天下午6點限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，每天上架300盒，單盒白色款50片裝，最多可買2盒。另外還有「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」等。

五、其他通路

1.台灣中油：

自六月中旬起，全台有606家直營加油站取得「販賣業藥商許可執照」，開始販賣成人與兒童醫療級口罩。每盒50片，成人一盒售價300元，兒童450元，數量有限，售完為止，最新消息請搜尋中油官網。

2.永猷口罩

永猷口罩為國家口罩隊的成員，以自產自銷的方式，在臉書官方粉絲專頁上開放民眾團購。8月14日10點準時開團預購9月份的口罩，詳情將於14日公布於臉書。

口罩 疫情 新冠肺炎

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