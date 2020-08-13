買二線品牌冷氣24小時狂開！收到電費他嚇歪 內行人提醒重點

夏天炎熱，很多人一定要開冷氣才有辦法待得住家裡，但是電費又會飆高，讓人內心天人交戰，最近有一名男網友驚呼，買了二線品牌冷氣，比起一線大牌的價格省了近萬元，實際開了2個月冷氣，電費也才1219元，出乎意料便宜，但也有人提醒「還是要考慮故障率，往後維修才是關鍵」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文說，2個月前搬回自己買的房子，過沒幾天舊冷氣就開始滴水加不冷，女友非常怕熱，想說舊冷氣也十幾年了，又不省電乾脆換一換，於是詢問廠商後得到了4台裝到好不包含退稅的價格，分別是29800、27400、22000、20700元，最貴的和最便宜的差了快一萬，他想想有需要品牌迷思嗎？吹個7-10年就需要消耗的。

最後選擇了最便宜的20700元品牌，帳單來後非常驚訝，本來以為會2000元起跳，結果只要1219元，他也表示家裡冷氣幾乎24小時開著，偶爾開25度，平均開26-27度，其他用電就是一般家庭該有的電視、冰箱、冷氣機、電腦等等，他也認為「不是大品牌就一定夠冷或省電」，供給需要的人參考。

此文一出也吸引許多網友留言，各家品牌都有各自的擁護者，但很多人也指出「不是冷氣技術的問題，是設備耐久度跟故障率跟後勤維修能力的問題才讓其他人選擇較大品牌。」、「品牌價值是看後續的發展，5年後甚至7年後品牌能力才會出現，新的設備只要品管不出問題，大致上都差不多」、「因為是全新的啊！等吹多年以後的維修才見真章」。