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買口罩快衝！淘寶台灣、生活市集限時限量開賣醫用口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
淘寶台灣每周一至周五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩（未滅菌、50入盒裝）＋Bypera 廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣每周一至周五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩（未滅菌、50入盒裝）＋Bypera 廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元。圖／淘寶台灣提供

新冠肺炎疫情再度升溫，流行疫情指揮中心宣佈進出八大場所需配戴口罩淘寶台灣最懂民眾對口罩的需求，口罩搶購潮再現，淘寶台灣宣布即日起每周一至周五上午11點限量開賣口罩國家隊「善存醫用成人平面口罩」（未滅菌）50入盒裝＋Bypera廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元，淘寶台灣新用戶還可現折100元，單次購買最多以5組為限。

生活市集即日起至8月18日每天下午6點限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，每天上架300盒，單盒白色款50片裝，共有1盒、2盒等兩種組數可選購，等同一次最多可買到2盒共計100片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨；另外還有「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」等。生活市集自上周即積極與廠商洽談，陸續推出各式醫療口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩，於「口罩補貨到」專區上架銷售，接下來也將持續備貨。

生活市集即日起至8月18日每天下午6點限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」白色款50片裝，每天上架300盒，可一次購買2盒。圖／生活市集提供
生活市集即日起至8月18日每天下午6點限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」白色款50片裝，每天上架300盒，可一次購買2盒。圖／生活市集提供

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