買口罩快衝！淘寶台灣、生活市集限時限量開賣醫用口罩
新冠肺炎疫情再度升溫，流行疫情指揮中心宣佈進出八大場所需配戴口罩，淘寶台灣最懂民眾對口罩的需求，口罩搶購潮再現，淘寶台灣宣布即日起每周一至周五上午11點限量開賣口罩國家隊「善存醫用成人平面口罩」（未滅菌）50入盒裝＋Bypera廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元，淘寶台灣新用戶還可現折100元，單次購買最多以5組為限。
生活市集即日起至8月18日每天下午6點限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，每天上架300盒，單盒白色款50片裝，共有1盒、2盒等兩種組數可選購，等同一次最多可買到2盒共計100片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨；另外還有「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」等。生活市集自上周即積極與廠商洽談，陸續推出各式醫療口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩，於「口罩補貨到」專區上架銷售，接下來也將持續備貨。
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