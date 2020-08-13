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苦瓜胜肽降血糖這麼神奇？ 營養師：保健食品非藥物

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院營養師黃淑敏提醒民眾治療需醫師用藥，服用健康食品也向營養師諮詢。圖／南投醫院提供
南投醫院營養師黃淑敏提醒民眾治療需醫師用藥，服用健康食品也向營養師諮詢。圖／南投醫院提供

控制血糖是件不簡單的事情，南投75歲罹患糖尿病吳姓阿嬤，一段時間沒有回診，醫師發現家人看到苦瓜胜肽保健品可以降血糖廣告，買了一堆孝敬老人家，阿嬤就將苦瓜胜肽與血糖藥混搭吃。醫師趕緊強調，保健食品非藥物，糖尿病患者千萬要遵循醫囑，避免造成身體更大的負擔。

南投醫院營養師黃淑敏說 民眾對藥物總是避之唯恐不及，覺得吃藥會對肝、腎造成負擔，也怕藥物會越吃越重等副作用。因此號稱能降低血糖的苦瓜胜肽保健品，可以有效穩定血糖，病患就會相當心動，臨床上確實常常遇見患者寧願服用偏方、或是聽信電台廣播、媒體廣告宣稱有功效的保健食品，也不願按時服藥。

黃淑敏說，政府認定健康食品所具有的保健功效種類共有13項，其中一項是「調整血糖功能」。國際及國內有許多研究學者也針對苦瓜做了很多動物或是細胞試驗。苦瓜屬於葫蘆科植物，是亞熱帶地區特有的植物之一。有研究將苦瓜打成汁餵食糖尿病老鼠6cc，發現可以降低糖尿病老鼠空腹血糖。研究中也提到苦瓜萃取物含有苦瓜皂甘、苦瓜素、多胜肽等，其功效有降低血糖、改善血脂等功能。

不過，這些保健素材都是食品級並非藥物，僅「提供特殊營養素或具有特定之保健功效，特別加以標示或廣告，而非以治療、矯正人類疾病為目的之食品」。也就是說，這些功能食品只能當作輔助而不能替代藥物使用，更不能宣稱有療效。且這些研究大多用在動物實驗，並未真正使用在糖尿病患者身上。

她建議病患，正確使用醫療資源及正規醫療，不隨便聽信沒有醫學根據的傳說；不要使用來路不明的藥品或是保健食品；與醫師及營養師討論藥物使用及飲食原則；建立正確醫療觀念，才能確保身體健康之計。

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