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台灣觀巴1日安心旅遊2人同行1人免費 雲管處推深度旅遊
暑假安心旅遊上路，掀起國旅熱潮，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處上午在高鐵嘉義站廣場，舉行「台灣觀巴路線暨一元玩翻雲嘉南」宣傳，觀巴搭配「安心旅遊」方案，全台共70多條旅遊路線，1日遊2人同行1人免費，以划算價格，體驗高質感旅遊。
「台灣觀巴」雲嘉南遊程結合雲林、嘉義、台南三縣市深度景點旅遊路線，主打輕鬆便利、美景環繞，體驗雲嘉南豐富人文、生態及特色美食。
宣傳會嘉縣忠和國中十鼓擊樂隊表演揭幕，雲管處長徐振能、嘉縣長翁章梁、全國旅行公會理事長蕭博仁、台灣觀巴協會理事長李清泉、承辦旅行社、故宮南院等重要景點代表，共同揭開觀巴寶盒啟動。
雲嘉南濱海國家風景區幅員廣大，透過觀巴套裝遊程，只需2至4人就能快速成行，也能解決交通不便的問題，雲管處7月在臉書粉絲專頁，號召粉絲按讚留言、分享，吸引近千名粉絲，會場抽出3名幸運得主，以1元包車，玩翻雲嘉南。
徐振能說，遊雲嘉南觀光景點可在高鐵、台鐵，或飯店搭觀巴，安心旅遊期間建議旅客平日多利用「台灣觀巴2人同行1人免費」享受高品質深度旅行，領略濱海鹽鄉新風味。李清泉說，觀光局輔導結合各地旅行的觀巴小客車經營10多年，疫情未爆發以載國外旅客為主，目前配合安心旅遊經營國旅。
雲嘉南濱遊程：故宮南院-鰲鼓生態溼地，南瀛生態1日遊：金建旅行社（07）222-1108；「戀上白色雲嘉南1日遊」：遠達國際旅行社（06）412-8800分機6612；故宮南院‧嘉義1日遊：華府旅行社(04)3502-7888；雲嘉2日遊：翔麟旅行社（06）265-6699。「安心旅遊」資訊請至「台灣觀巴」官方網站查詢，網址https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home；或請洽各承辦旅行社。
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