網友收16660元電費單驚問冷氣推薦 網友曝光一張紓困帳單

一名網友在《爆廢公社二館》上貼出剛寄來的八月電費帳單，表示自己家中僅有兩台冷氣，這月電費卻高達16660元。他驚問大家有無推薦的冷氣品牌，並質疑今年的電費是不是悄悄變貴了。

原PO上網求問大家16660元的電費不知是怎麼吹出來的，該文貼出後，獲得大批網友回應。網友紛紛貼上家中最近一期的電費帳單，並皆一致稱冷氣一定要換變頻的才是王道。有網友認為，剛買變頻冷氣「心會一下子很痛，但之後看到帳單會很爽。」家中有使用變頻冷氣的網友稱，這月電費為8354元，明顯是原PO家中的一半。也有人質疑，若家中只有兩台冷氣很難吹出16660元的電費，應該還有其他耗電量大的家電在使用才對。

也有人指出原PO的冷氣似乎是第4級，只有1級冷氣才是真省電。根據「能源效率分級標示」表，我國將能源效率分為1至5級，級數越小者越為省電，其中以5級用電最多，1級用電最少。

網友秀出一張有著紓困7折方案的減免帳單。擷自爆廢公社二館

有網友分享一張使用台電紓困方案的帳單，總金額立馬打了七折，便宜許多。也有網友貼出一張讓人羡慕的帳單，該帳單的總金額僅有一百多塊，讓不少網友留言回應：「是要多省才能有這種數字？」

有網友分享他最近一期的電費帳單只有一百多塊，讓網友大呼驚奇。擷自爆廢公社二館

國人電費減免的適用對象，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條，及「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第3條規定，僅針對受影響產業、事業用戶紓困，或經各中央目的事業主管機關、受該機關委任、委託之機關（構）、團體或金融機構認定之受影響產業、事業或機構用戶，而非指一般家庭或個人。

目前國內採紓困優惠電費方案，已有148.4萬用戶適用減免，總金額為129.6億元。針對高壓用戶及低壓用戶有不同的減免方式，採一、二級距減免，營業額減少50%以上的高壓或低壓用戶，可享七折的電費優惠。

擷自台電官網