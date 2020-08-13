一期稻作公糧收購比去年減少16.2% 但庫存壓力仍在

今年一期稻作幾乎收割完畢，今年耕作面積減少超過8000公頃，公糧收購也少了16.2%，而稻穀價格跟去年同期相比下跌3.1%。也因為新冠肺炎疫情影響拉抬需求，白米零售價格微幅增加0.19%。產業界推估，即使今年一期公糧和去年相比少收，但仍庫存處於滿倉狀態。

糧界人士分析，公糧收購價格比民間價格高，公糧收少了，農民只好把稻穀賣給民間業者，價格自然就低了，且受到新冠肺炎疫情影響，糧食需求增加，民間業者惜售、出存糧，自然零售價就略為提升。

中華民國米穀公會理事長李榮福表示，這八、九個月來，各大糧商協助政府盡量外銷，不論做外銷也好、政府援外糧也好，就是希望協助盡量舒緩庫存壓力。

但一期稻作收完，又幾乎滿倉了，他推估，現階段公糧倉庫恢復85萬至90萬公噸間，若以安全存糧三個月30至40萬公噸計算，現階段的庫存量還是達二到三倍左右。

去年選舉年，雖然稻米因稻熱病減產，政府卻宣布公糧收購無上限，造成去年一期稻作收購量逾48萬公噸創下歷史新高，一期所收的公糧量幾乎等於一年的公糧量，公糧倉庫庫存逾100萬公噸大滿倉。由於庫存三年米若未銷售，即成為飼料米，官方庫存壓力重。

芳榮米廠執行長黃麗琴表示，公糧去年收8200公斤，今年恢復正常6200公斤，也不能一直收購無上限，會導致一些不具有繳交公糧的稻穀也跑來繳公糧，品質難以受保護。

黃麗琴說，去年有去化一些庫存米，賣到中東、大陸、援外糧，還有去瓜地馬拉，舒緩公糧倉儲壓力。但一期稻作收割，這些去化的量又全部都堆回倉庫，一直無法解決稻米生產過剩問題，台灣生產成本偏高，無法跟進口產品競爭，推廣雜糧也賣不出去，一年過一年。

根據今年農委會統計，今年到7月30日止，累積收購40萬6427公噸，其中包括計畫收購14萬4502公噸、輔導收購8萬4980公噸，餘糧收購1萬76945公噸，較去年同期48萬4906公噸，公糧收購減少7萬8479公噸，減了16.2%。

根據資料顯示，以今年7月30日為價格基準點，一般梗種稻穀平均價格每公斤20.96元，比去年同月平均價格每公斤21.63元、下跌3.1%；梗種白米零售每公斤平均批發價41.17元，比去年同月平均價格41.09元微幅增加0.19%。