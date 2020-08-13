8歲男童發胖後眼睛眨不停怕光 醫師診斷「下眼瞼贅皮」

一名模樣可愛的8歲小胖童，最近由家長陪同至衛福部苗栗醫院眼科看診，他父母憂心地表示孩子今年胖起來後，經常眼睛眨個不停，且發現他眼睛紅又怕光、流淚，有時還會喊眼睛痛，很擔心他的眼睛是不是出了問題？眼科主任梁策檢查發現，小朋友的問題其實是「下眼瞼贅皮（Epiblepharon）」造成，由於情況已相當嚴重，安排下眼瞼贅皮手術，術後當天即回家休息，一周後回診拆線，恢復良好。

梁策指出，下眼瞼贅皮的病因是下眼瞼的肌肉及皮膚過度肥厚，在眼瞼外緣近鼻側形成一道隆起，把睫毛往眼球方向推，這種眼疾絕大多數發生在嬰兒和兒童，鼻梁較扁、眼裂較小的東方人種更常見，另外小胖胖的皮下脂肪增多也較易發生這種情況，這名年僅8歲的小朋友，體重已45公斤，爸媽也注意到是近半年胖起來後，症狀才變嚴重。

他指出，「下眼瞼贅皮」一般無需特別治療，待小朋友長大後，面部拉長，鼻根隆起，眼皮內翻可得到改善，所以輕至中度的症狀，大多先給予眼藥膏，滋潤和保護眼睛，然後觀察情況是否改善，中度至嚴重的情況有可能需要手術治療。