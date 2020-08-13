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未婚沒有性行為50歲女企業家 養出10公斤大肌瘤

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供
一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供

一名還沒停經的50歲的女企業家，日前感覺腹脹到光田綜合醫院健康檢查，醫師發現她腹脹原因並非腸胃不適，而是子宮有一顆巨無霸肌瘤，婦產部醫師蘇棋楓評估後手術切除，肌瘤30公分多長、重近10公斤，有如一歲大的胎兒，病理評估子宮肌瘤為良性，沒有性行為的她忽略子宮頸抹片檢查，意外發現罹患子宮內膜癌，幸運早期發現屬第1a期，手術治療後門診追蹤即可。

醫師蘇棋楓表示，個案是他從醫治療過最大的子宮肌瘤，5年前他曾收治一名5公斤大的子宮肌瘤病患，他解釋，臨床手術多為7到10公分大小之子宮肌瘤，他收治之超過數10公分以上的巨大肌瘤患者之共通點是沒有過性行為、未婚的中年女性，認為適度性生活和女性賀爾蒙分泌相關，可能和子宮肌瘤形成有關。

蘇棋楓看到患者挺著如懷胎9個月大的肚子到門診，說約一周時間上廁所擦拭會陰部有些許咖啡色痕跡，腰圍在近4到5年來明顯變粗，認為自己只是變胖，曾嘗試減重瘦腰，但體重下降腰圍卻完全沒有變小，沒想過可能是婦科疾病造成，因為她不曾有過性行為，身體也沒有任何不舒服，直到腹脹才到醫院檢查，腸胃科醫師透過超音波發現腹脹來自於婦科問題，轉介婦產部確診為子宮肌瘤。

蘇棋楓解釋，子宮肌瘤是台灣最常見婦科骨盆腔腫瘤，女性平均每4至5人就有1人有子宮肌瘤，目前醫學對肌瘤形成原因不明，不過因為肌瘤會隨著女性懷孕或生理周期雌激素變化改變大小，所以普遍認為與遺傳、染色體和賀爾蒙有關。

蘇棋楓說，部分肌瘤會造成經血多、頻尿、便秘等明顯症狀，大約有75%的肌瘤完全沒症狀，通常病患多是肌瘤持續成長擠壓輸卵管、子宮致難受孕、性交疼痛或壓迫到腹腔其他器官造成不適，或是健康檢查時才發現確診。

他提醒，女性如果在非生理期上廁所擦拭有咖啡色痕跡也就是不明出血，或是分泌物有異狀，要即時尋求專科醫師檢查，不要因為害羞抱持著再觀望的心態而錯失治療時機，日常也要養成定期健康檢查的習慣。

蘇棋楓表示，子宮肌瘤在更年期後，因賀爾蒙影響，80%的子宮肌瘤會萎縮，但像個案這麼大的肌瘤即使在更年期後縮小，也不可能恢復正常情況，因此仍建議手術。一般女性如有子宮肌瘤小於5公分大小、沒有症狀也對生活無影響者，只要定期3到6個月追蹤即可；大小逾5公分的肌瘤大多數就會讓身體出現出血、經痛、頻尿或便秘等不適，臨床多建議以手術等積極治療效果佳。

一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供
一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供
一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供
一名未婚無性行為的女企業家，日前到醫院檢查發現，腹中有10公斤大的肌瘤。圖／光田綜合醫院提供

子宮 手術 醫師

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