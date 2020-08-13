日本火山煙流吹往菲律賓 鄭明典：應該不會來台灣
中央氣象局再度在衛星影像發現日本西之島火山的火山煙流，中央氣象局長鄭明典昨研判有可能再度飄到台灣上空，他今天在臉書表示，火山煙流往菲律賓。
他說，太平洋高壓往南延伸，火山煙流吹往菲律賓呂宋島，應該是不會來台灣了。
台灣東部8月初有連續幾天的能見度灰濛濛，當時環保署表示，日本西之島火山噴發出來的火山灰，隨太平洋高壓西伸的氣流來台，導致台灣北部、東部空品受到影響。也是史上第一次，台灣空品受到鄰國火山灰影響。
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