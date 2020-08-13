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美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」
近來國內出現多起新冠肺炎境外移入病例，以及國人在他國確診案例，民眾對疫情警戒心拉高，口罩再次出現供不應求的情況。為因應這波口罩熱，美廉社準備5萬盒南六醫用口罩讓需要民眾預購，沒想到今早就湧現排隊人潮，開門不到5分鐘就宣布售完。
因新冠肺炎疫情有升溫趨勢，美廉社宣布將在8月13日至25日，準備5萬盒南六醫用口罩供民眾預購，每人最多可購買5盒。不過今早7點美廉社各分店開店不久，即宣告完售，有民眾表示提前在5點半出門，前面已有6個人排隊，截至7點10分，全台多數分店的隊伍已排了30人以上。
據了解，雖然美廉社準備了5萬盒口罩，但並未限定各店配額，因此全靠店員「拚手速」，有民眾抱怨10分鐘就被搶完，也有人表示排了很久5分鐘就賣完。另民眾回報大約結帳到第8人電腦就當機了，剩下的人僅先做登記，無法預購，也有人不死心不願意離開。
據各分店排隊者回覆，排伍前5~6位幾乎都可買到，部分店可結帳至第10位，還有人開心地說，自己排在第20位但有買到，令其他網友羨慕表示「店員手速好快」。
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