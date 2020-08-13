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未來一周高溫炎熱 吳德榮：午後大雷雨機率高

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今天各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑

他說，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及大雷雨發生的機率，應注意防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。今天北部24至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至37度。

他說，今晨在日本南方海面的熱帶擾動，因環境垂直風切大，結構仍呈現高低層分離。美國系集模式(GEFS)模擬的路徑周六大致接近台灣東北方海面，經過的海域海洋熱含量高是有利其維持環流強度，但環境垂直風切則是愈來愈大，周六掠過東北方海面時，將進一步減弱。

其殘餘的環流是否影響台灣天氣？與距離遠近密切相關；而模擬顯示有不確定性，持續觀察。

明天至周日各地為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，並擴及部分平地，仍有大雷雨發生的機率。南方水氣多，恆春半島及花東偶有零星短暫雨的機率。

他說，下周一至周三盛行東南風，各地晴朗炎熱，最高溫約36度，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，新竹以南部分平地有受影響的機率，有較大雨勢。迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨。

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